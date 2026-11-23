



به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، «ابوالفضل پوراومی» معاون و مسئول امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تربت‌حیدریه اظهار کرد: ساعت ۲۳: ۳۰ روز گذشته، شنبه یکم آبان‌ماه، طی تماس تلفنی فرماندار، بخشدار و دهیار، مفقودی یک زن و مرد اعلام شد که بلافاصله تیم پنج‌نفره امدادونجات به محل اعزام شد.

وی افزود: از ساعت ۱۶ روز گذشته، اهالی متوجه نبودن این زن و شوهر شده بودند و جست‌وجو برای یافتن آنان آغاز شد که در نهایت حوالی ساعت ۹ صبح امروز، پیکر بی‌جان این دو نفر در یک استخر کشاورزی پیدا شد.

پوراومی ادامه داد: علت این حادثه مشخص نیست و پس از رهاسازی پیکرها، تحویل عوامل نیروی انتظامی شدند.

معاون و مسئول امدادونجات هلال‌احمر تربت‌حیدریه عنوان کرد: نکته مهم این است که در ساخت این استخر، نکات ایمنی برای حفظ جان افراد رعایت شده است.