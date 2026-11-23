گروه استان‌ها ـ مدیر صنعت، معدن و تجارت چناران از کشف و ضبط ۱۲۷ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این شهر خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، محمدرضا مقدم اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر نگهداری روغن موتور خودرو در یک انبار در شهر چناران، گشت مشترک بازرسان اداره صمت و پلیس امنیت اقتصادی به محل مراجعه کردند و در بازرسی از این انبار، ۱۲۷ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازرسی از انبار متخلف، علاوه بر روغن موتور، ۸۲۴ لیتر ضدیخ و مقادیری از سایر اقلام نیز کشف و ضبط شد و به دستور مقام قضایی، انبار مذکور پلمب شد.

مدیر صمت چناران ادامه داد: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دلیل ثبت نشدن اطلاعات انبار در سامانه جامع انبارها، موضوع این انبار در ردیف احتکار قرار گرفته و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مقدم با اشاره به پیامدهای احتکار کالا و عرضه نکردن آن در بازار، اظهار کرد: این اقدام ضمن آسیب زدن به نظام تولید و توزیع، فشار اقتصادی بر مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، به‌ویژه افرادی که کالاها را با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر احتکار می‌کنند، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.