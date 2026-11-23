گروه استان‌ها ـ براساس داده‌های هواشناسی خراسان رضوی از روز پنجشنبه تا جمعه، ضمن کاهش دما، افزایش سرعت باد و وقوع بارش‌های رگباری در نیمه شمالی استان پیش‌بینی شده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، براساس داده‌های هواشناسی خراسان رضوی از امروز تا فردا، به‌ویژه تا ساعات اواسط روز فردا، افزایش ابر و گاهی افزایش سرعت باد در استان پیش‌بینی می‌شود و در نوار شرقی خراسان رضوی گاهی وزش باد شدید و موقتی رخ خواهد داد.

در شمال غرب استان و ارتفاعات هزارمسجد نیز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات، به‌ویژه شب و اوایل صبح، با تشکیل مه و کاهش میدان دید همراه خواهد بود.

از بعدازظهر فردا تا روز سه‌شنبه، پدیده جوی قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ با این حال، برای روز پنجشنبه تا جمعه، ضمن کاهش دما، افزایش سرعت باد و وقوع بارش‌های رگباری در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.

دما تا روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت، هرچند فردا دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه مجدداً کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.