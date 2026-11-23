گروه استان‌ها ـ مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: در حال حاضر انتقال خون خراسان رضوی با توجه به روند کاهشی مراجعه داوطلبان اهدای خون و کاهش ذخایر خونی، به فرآورده‌های خونی سالم نیاز مبرم دارد و کاهش مراجعات به پایگاه‌های انتقال خون به وضعیت هشدار رسیده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، سعید اصغریان با اشاره به فعالیت تمام پایگاه‌های اهدای خون استان افزود: در حال حاضر مراجعه داوطلبان اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان به علت آلودگی و برودت هوا رو به کاهش است، در حالی که چشم‌های منتظری هستند که فقط با اهدای خون ما ادامه زندگی برایشان میسر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اداره کل انتقال خون خراسان رضوی، پشتیبان ۶۴ مرکز بهداشتی و درمانی در استان است و هم‌اکنون نیاز مبرم به خون و فرآورده‌های خونی سالم برای تأمین خون مورد نیاز بیماران وجود دارد، از همه مردم مؤمن و خداجوی استان دعوت می‌شود با حضور در پایگاه‌های اهدای خون در این امر خداپسندانه و نجات جان بیماران، این مجموعه را یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: خون سالم نیاز ضروری برای تمام افراد، به‌ویژه بیماران محسوب می‌شود و مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار و بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی نیاز بیشتری به خون و فرآورده‌های خونی سالم دارند.

اصغریان افزود: افراد مؤمن، خیر و نوع‌دوست در چنین شرایطی بیماران و نیازمندان به خون و انواع فرآورده‌های خونی را تنها نگذارند، بلکه با مراجعه به مراکز انتقال خون باعث برطرف شدن نیاز بیمارستان‌ها و بیماران، به‌ویژه افراد مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و سرطان شوند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون پایگاه‌های فعال اهدای خون در شهر مشهد شامل «پایگاه اهدای خون سناباد» واقع در انتهای خیابان سناباد جنب مرکز بهداشت استان، «پایگاه مستقر در حرم مطهر رضوی» در صحن پیامبر اعظم (ص) جنب ورودی باب‌الکاظم (ع) ، «پایگاه امام رضا (ع)» واقع در میدان تقی‌آباد، ابتدای خیابان دانشگاه، «پایگاه شهید سلیمانی (میلاد)» بین استقلال ۲ و ۴، «پایگاه شهید کریمی» واقع در قاسم‌آباد، شریعتی ۲۸ و «پایگاه مهر» واقع در بلوار ابوطالب، نبش ابوطالب ۳۳ است.