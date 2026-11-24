گروه استان‌ها ـ مسئول فضای مجازی شهرستان قوچان از مشارکت ۱۶۰ نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم در هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در مرحله شهرستانی خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، رسول سرداریان صبح امروز در حاشیه برگزاری مرحله شهرستانی این رویداد که در محل مزار آقانجفی قوچان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، امروز سوم آذرماه همزمان با سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان قوچان آغاز شده است.

وی افزود: در این رویداد ۱۶۰ نفر در قالب‌های گروهی وانفرادی شرکت نمودند که ۴۰ تیم و ۹۰ نفر انفرادی بودند.

دبیر هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان قوچان ادامه داد: مرحله حضوری این رویداد از صبح امروز آغاز شده و پس از آن، مرحله مجازی به مدت ۴۸ ساعت برگزار خواهد شد. شرکت‌کنندگان آثار و تولیدات خود را در سایت مربوطه بارگذاری می‌کنند و آثار توسط داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سرداریان با اشاره به محورهای اصلی این رویداد بیان کرد: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در دو محور اصلی هوش مصنوعی و میکرو‌رسانه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: محور هوش مصنوعی شامل دو بخش پوستر مفهومی و تولید پویانمایی با استفاده از هوش مصنوعی است و در محور میکرو‌رسانه نیز روایت رسانه‌ای از مردم مبعوث‌شده و تجمعات شبانه مردم مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول فضای مجازی شهرستان قوچان، هدف از برگزاری این رویداد را سنجش و ارزیابی میزان فعالیت و توانمندی افراد در حوزه انسان‌رسانه، بررسی سطح فعالیت آن‌ها و شناسایی نیروهای فعال و توانمند در سطح شهرستان عنوان کرد.

وی افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها با هدف سازمان‌دهی و به‌کارگیری نیروهای فعال در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی شهرستان انجام می‌شود.

سرداریان با اشاره به تنوع سنی شرکت‌کنندگان گفت: افراد شرکت‌کننده در این رویداد از گروه‌های سنی ۱۵ سال تا بالای ۵۰ سال هستند و افراد برتر هر بخش برای حضور در مرحله استانی معرفی خواهند شد.



