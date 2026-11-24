مشارکت ۱۶۰ نفر در هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در قوچان
گروه استانها ـ مسئول فضای مجازی شهرستان قوچان از مشارکت ۱۶۰ نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم در هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در مرحله شهرستانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، رسول سرداریان صبح امروز در حاشیه برگزاری مرحله شهرستانی این رویداد که در محل مزار آقانجفی قوچان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، امروز سوم آذرماه همزمان با سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان قوچان آغاز شده است.
وی افزود: در این رویداد ۱۶۰ نفر در قالبهای گروهی وانفرادی شرکت نمودند که ۴۰ تیم و ۹۰ نفر انفرادی بودند.
دبیر هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان قوچان ادامه داد: مرحله حضوری این رویداد از صبح امروز آغاز شده و پس از آن، مرحله مجازی به مدت ۴۸ ساعت برگزار خواهد شد. شرکتکنندگان آثار و تولیدات خود را در سایت مربوطه بارگذاری میکنند و آثار توسط داوران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سرداریان با اشاره به محورهای اصلی این رویداد بیان کرد: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در دو محور اصلی هوش مصنوعی و میکرورسانه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: محور هوش مصنوعی شامل دو بخش پوستر مفهومی و تولید پویانمایی با استفاده از هوش مصنوعی است و در محور میکرورسانه نیز روایت رسانهای از مردم مبعوثشده و تجمعات شبانه مردم مورد توجه قرار گرفته است.
مسئول فضای مجازی شهرستان قوچان، هدف از برگزاری این رویداد را سنجش و ارزیابی میزان فعالیت و توانمندی افراد در حوزه انسانرسانه، بررسی سطح فعالیت آنها و شناسایی نیروهای فعال و توانمند در سطح شهرستان عنوان کرد.
وی افزود: شناسایی این ظرفیتها با هدف سازماندهی و بهکارگیری نیروهای فعال در حوزه فعالیتهای فضای مجازی شهرستان انجام میشود.
سرداریان با اشاره به تنوع سنی شرکتکنندگان گفت: افراد شرکتکننده در این رویداد از گروههای سنی ۱۵ سال تا بالای ۵۰ سال هستند و افراد برتر هر بخش برای حضور در مرحله استانی معرفی خواهند شد.
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