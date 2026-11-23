گروه استان‌ها ـ صبح امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، کارکنان سازمان بهزیستی خراسان رضوی با حضور مقابل اداره کل بهزیستی استان، نسبت به پایین بودن حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، در سال گذشته نیز کارکنان بهزیستی مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و به وضعیت سازمان خود اعتراض کردند. در سال‌های گذشته نیز کارکنان برخی استان‌ها نسبت به این وضعیت معترض بودند، اما پاسخ مسئولان سازمان نتوانست به فروکش کردن اعتراض‌ها منجر شود.

در همین راستا، مهدی نظیف، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بهزیستی خراسان رضوی، با اشاره به تجمع صبح امروز اظهار کرد: بهزیستی متولی و مأمور ۱۷۲ فعالیت از فعالیت‌های دولت است که برای یک دستگاه اجرایی کشور بی‌سابقه است. این موضوع در حالی است که میانگین حکم حقوقی کارکنان بهزیستی استان ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و میانگین دریافتی آنان به دلیل کسورات ۱۹ میلیون تومان است. مبالغی نیز بابت اضافه‌کار و رفاهی پرداخت می‌شود؛ با این حال باید توجه داشت که ما جزو دستگاه‌هایی هستیم که تعداد فعالیت‌های بسیار زیادی دارند.

وی ادامه داد: کارکنان بهزیستی با وجود کار با بیماران روانی و افراد آسیب‌دیده، نه جزو شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند و نه بازنشستگان از سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شوند. اگر مقایسه‌ای با دستگاه‌های دیگر مانند آموزش و پرورش در بخش استثنایی داشته باشیم، کارمندی که با افراد استثنایی کار می‌کند، به ازای هر سال خدمت، یک سال سنوات ارفاقی دریافت می‌کند، اما در بهزیستی چنین امتیازی وجود ندارد.

تجمع کارکنان بهزیستی خراسان‌رضوی نسبت به وضعیت حقوق معیشتی

نظیف با بیان اینکه این موارد از مهم‌ترین چالش‌های کارکنان بهزیستی است و بر اساس همین تناقض‌ها تجمع کرده‌اند، گفت: آخرین آماری که در خاطرم دارم این است که هیچ دستگاهی در استان میانگین حکم حقوقی‌اش از بهزیستی پایین‌تر نیست. دو دستگاه در این کشور متولی نگهداری افراد هستند؛ یکی زندان و دیگری بهزیستی. به‌جز این دو، هیچ دستگاهی افراد را نگهداری نمی‌کند، با این تفاوت که نگهداری در بهزیستی با زندان کاملاً متفاوت است.

وی با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان این دو دستگاه خاطرنشان کرد: بهزیستی باید شرایطی دقیقاً شبیه به خانه داشته باشد، اما زندان گزینه‌های زیادی برای رفتار با افراد دارد. افرادی که در بهزیستی نگهداری می‌شوند را باید دقیقاً به مثابه فرزندان خودمان مراقبت کنیم و با آن‌ها رفتار کنیم. با وجود این شرایط نگهداری و فعالیت‌های گسترده بهزیستی، حقوق کارکنان زندان ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد بیشتر از کارکنان بهزیستی است.

معاون پشتیبانی بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه در خراسان رضوی ۲۰ دستگاه دارای بودجه استانی هستند، اما بهزیستی پایین‌ترین حقوق را دارد، تصریح کرد: این تبعیض‌ها به تجمعاتی مانند تجمع امروز کارکنان بهزیستی منجر شده است. موضوع مربوط به امروز نیست، اما به دلیل شرایط سخت اقتصادی، این موارد بروز و ظهور بیشتری دارد؛ وگرنه این مسئله ریشه‌ای است.