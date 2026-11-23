گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت تسهیل زیارت در مشهد، خواستار ورود جدی دولت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران، به‌ویژه پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر رضوی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، آیت‌الله «سیداحمد علم‌الهدی» نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، با اشاره به تشکیل کارگروه زیارت و گزارش‌دهی این مجموعه درباره اقدامات انجام‌شده در شهرهای مشهد، قم و شیراز اظهار کرد: به اعضای این کارگروه گفتم نیازی نیست به من گزارش بدهید؛ بلکه باید مشخص شود این مجموعه تاکنون چه میزان از مشکلات مردم برای زیارت را برطرف کرده است.

وی یکی از مهم‌ترین مطالبات حوزه زیارت را تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز زائران حرم مطهر رضوی دانست و افزود: چرا باید بخشی از فضای حرم به پارکینگ اختصاص پیدا کند؟ پارکینگ‌های فعلی باید جزئی از حرم باشند، در حالی که اکنون از نظر فضای مورد نیاز در حریم حرم با محدودیت مواجه هستیم.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه ساخت پارکینگ وظیفه دولت است، نه آستان قدس رضوی، تصریح کرد: چندین سال است آستان قدس به شکل‌های مختلف نیاز مشهد به پارکینگ را مطرح می‌کند. زمین‌های متعددی نیز در اطراف حرم وجود دارد، اما دولت برای تبدیل این زمین‌ها به پارکینگ اقدامی نکرده است.

علم‌الهدی همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیس‌جمهور در جریان سفر وی به مشهد گفت: در آن دیدار درباره مشکلات صحبت کردیم، اما آقای پزشکیان توضیح داد که امکانات نداریم و نمی‌توانیم. به ایشان گفتم شما روضه‌خوان خوبی هم هستید؛ روضه خواندید و رفتید، اما حل مشکلات چه شد؟

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تأمین زیرساخت‌های مناسب برای میزبانی از میلیون‌ها زائر مشهد، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و پارکینگ، همچنان از مطالبات مهم مدیریت زیارت و شهروندان مشهدی به شمار می‌رود.