فرمانده سپاه شهرستان قرچک تاکید کرد؛
بسیج پای کار رفع دغدغههای مردم است + فیلم
گروه استانها - فرمانده سپاه شهرستان قرچک از اجرای برنامههای خدمترسانی محلهمحور با مشارکت بسیج سازندگی، بسیج اقشار و دستگاههای اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ« محمد حیدریمنش» فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک، در حاشیه اجرای برنامه خدمترسانی در محله پوئینک اظهار کرد: امروز در جمع اهالی شریف محله پوئینک شهرستان قرچک حضور داریم؛ برنامهای که با محوریت خدمترسانی بیمنت به مردم و در راستای تحقق رویکرد محلهمحوری و حکمرانی محلهمحور اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح، مجموعه بسیج اجتماعی شهرستان و بسیج سازندگی با همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، گروههای جهادی و بسیج اقشار، تلاش میکنند مسائل و دغدغههای مردم را از نزدیک شناسایی کرده و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
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فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک با اشاره به شیوه اجرای این برنامه تصریح کرد: این حرکت خدمترسانی از برپایی میزهای خدمت در سطح محلات آغاز شده و قرار است با مشارکت بسیج کارمندان و سایر مجموعههای مرتبط، بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
سرهنگ حیدریمنش ادامه داد: در مرحله بعد، مساجد بهعنوان محور اصلی ارتباط با مردم و پیگیری مشکلات محلات مورد توجه قرار میگیرند تا با حضور مسئولان و گروههای جهادی، مسائل شهروندان بهصورت میدانی بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که مسئولان و گروههای خدمترسان به سراغ مردم بروند و منتظر مراجعه شهروندان نباشند؛ چراکه اعتقاد داریم خدمت واقعی زمانی محقق میشود که مشکلات مردم بهدرستی شنیده، پیگیری و تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.
فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همافزایی دستگاههای اجرایی، بسیج و گروههای جهادی، گامهای مؤثری در جهت کاهش مشکلات محلات و ارتقای سطح خدمترسانی به مردم شریف شهرستان قرچک برداشته شود.
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