گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان قرچک از اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی محله‌محور با مشارکت بسیج سازندگی، بسیج اقشار و دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ« محمد حیدری‌منش» فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک، در حاشیه اجرای برنامه خدمت‌رسانی در محله پوئینک اظهار کرد: امروز در جمع اهالی شریف محله پوئینک شهرستان قرچک حضور داریم؛ برنامه‌ای که با محوریت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و در راستای تحقق رویکرد محله‌محوری و حکمرانی محله‌محور اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، مجموعه بسیج اجتماعی شهرستان و بسیج سازندگی با همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و بسیج اقشار، تلاش می‌کنند مسائل و دغدغه‌های مردم را از نزدیک شناسایی کرده و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

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فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد قرچک با اشاره به شیوه اجرای این برنامه تصریح کرد: این حرکت خدمت‌رسانی از برپایی میزهای خدمت در سطح محلات آغاز شده و قرار است با مشارکت بسیج کارمندان و سایر مجموعه‌های مرتبط، به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

سرهنگ حیدری‌منش ادامه داد: در مرحله بعد، مساجد به‌عنوان محور اصلی ارتباط با مردم و پیگیری مشکلات محلات مورد توجه قرار می‌گیرند تا با حضور مسئولان و گروه‌های جهادی، مسائل شهروندان به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که مسئولان و گروه‌های خدمت‌رسان به سراغ مردم بروند و منتظر مراجعه شهروندان نباشند؛ چراکه اعتقاد داریم خدمت واقعی زمانی محقق می‌شود که مشکلات مردم به‌درستی شنیده، پیگیری و تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک در پایان تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بسیج و گروه‌های جهادی، گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات محلات و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم شریف شهرستان قرچک برداشته شود.