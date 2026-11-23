گروه استان‌ها - دادستان عمومی و انقلاب ری از توقیف اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های اقدامات ضد امنیتی خبر داد و گفت پیگیری‌های اطلاعاتی و قضایی در این زمینه ادامه دارد.

«محمدمهدی رحیمی» دادستان عمومی و انقلاب ری در گفتگو با خبرنگار تابناک در استان تهران ، گفت: دادسرای عمومی و انقلاب ری حتی در روزهای جنگ نیز به فعالیت خود ادامه داد و ارائه خدمات به مردم در این مدت متوقف نشد.

دادستان عمومی و انقلاب ری افزود: در پیگیری اقدامات ضد امنیتی، اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر توقیف شده و برای شماری از افرادی که از آنان با عنوان اغتشاش‌گر یاد کرد، حکم صادر شده است. او درباره هویت این افراد، اتهام‌های مشخص، مرجع صادرکننده احکام و مدت محکومیت توضیحی نداد.

رحیمی با تأکید بر ادامه حضور کارکنان دادسرا در محل کار گفت: مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب ری در روزهای جنگ نیز به‌طور مستمر فعالیت داشت و خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد؛ زیرا به باور ما، خدمت به مردم باید در هر شرایطی ادامه پیدا کند.

وی همچنین از پیگیری‌های اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با اقدامات ضد امنیتی خبر داد و گفت: نیروهای مجموعه‌های اطلاعاتی دستگیری افرادی را دنبال کردند که به گفته او، قصد آسیب‌زدن به کشور و ایجاد ناامنی را داشتند. به گفته دادستان ری، این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

رحیمی بار دیگر با اشاره به توقیف اموال و دارایی‌های ۵۰ نفر از این افراد گفت برای شماری از اغتشاش‌گران نیز حکم صادر شده و آنان در زندان به سر می‌برند.