گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان پردیس از برگزاری میز خدمت مسئولان در مسجد امام جواد (ع) فاز ۹ پردیس همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: در این برنامه مدیران شهرستان از جمله فرماندار، شهردار و روسای ادارات خدمت‌رسان از نماز ظهر و عصر پاسخگوی چهره به چهره مشکلات مردم هستند.

پاسخگویی چهره به چهره به مطالبات مردمی در میز خدمت شهرستان پردیس

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ احمد بوربور فرمانده سپاه شهرستان پردیس در حاشیه میز خدمت مسئولان در مسجد امام جواد (ع) که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های هفته بسیج سال ۱۴۰۵ شهرستان پردیس، امروز در فاز ۹ پردیس و در این منطقه مدیران محترم شهرستان را دعوت کردیم که در خدمت مردم باشیم.

وی افزود: فرماندار ، شهردار و روسای ادارات خدمت‌رسان از جمله اداره برق در این برنامه حضور دارند و مردم با تبلیغاتی که صورت گرفته بود، تقریباً از نماز ظهر و عصر در حال طرح مشکلات خود با مدیران هستند.

فرمانده سپاه پردیس با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها در این شهرستان تصریح کرد: اتفاقات خوبی در فازهای پردیس در حال انجام است و یک سری رضایتمندی و پروژه‌ها در خصوص رضایتمندی مردم دنبال می‌شود که وضعیت را بهتر کرده است.

سرهنگ بوربور ادامه داد: بنا بر این است که با مجموعه مدیریت شهرستان به محوریت آقای فرماندار محترم، هر جایی که بتوانیم دست در دست هم مسئولان را برای خدمت‌رسانی و پیگیری مشکلات مردم دعوت کنیم و همه حضور داشته باشند تا مطالبه‌گری مردم که در فضای مجازی و هر جایی مطرح می‌شود، به صورت رودررو با خود مسئولین بیان شود و بتوانیم خیلی سریع‌تر و راحت‌تر مشکلات مردم را حل کنیم.

۳۰ پروژه زیرساختی در شهرستان فعال است

وی درباره مطالبات اصلی مردم گفت: در فازهای جدید شهرستان بیشتر مطالبات، مطالبات زیرساختی است و در برخی جاها مشکلات مسکن وجود دارد که در حال حل شدن است. در حوزه زیرساخت نیز به دلیل جدید بودن شهر، در برخی نقاط مشکل داریم که نزدیک به ۳۰ پروژه در شهرستان در حال فعالیت و رو به پیشرفت است و با این پروژه‌ها بتوانیم گوشه‌ای از مشکلات زیرساختی شهرستان را با کمک همه عزیزان و مخصوصاً پیگیری و مدیریت فرمانداری محترم و شخص آقای فرماندار برطرف کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که با همدلی و هماهنگی میان همه دستگاه‌ها، خدمات‌رسانی به مردم تسریع شود و مسیر پیگیری مطالبات مردمی کوتاه‌تر شود.