دادستان شهرستان ری خبر داد؛
توقیف داراییهای ۵۰ نفر در پی پیگیری پروندههای امنیتی در ری
گروه استانها - دادستان عمومی و انقلاب ری از توقیف اموال و داراییهای ۵۰ نفر در ارتباط با پروندههای اقدامات ضد امنیتی خبر داد و گفت پیگیریهای اطلاعاتی و قضایی در این زمینه ادامه دارد.
«محمدمهدی رحیمی» دادستان عمومی و انقلاب ری در گفتگو با خبرنگار تابناک استان تهران، گفت: دادسرای عمومی و انقلاب ری حتی در روزهای جنگ نیز به فعالیت خود ادامه داد و ارائه خدمات به مردم در این مدت متوقف نشد.
دادستان عمومی و انقلاب ری افزود: در پیگیری اقدامات ضد امنیتی، اموال و داراییهای ۵۰ نفر توقیف شده و برای شماری از افرادی که از آنان با عنوان اغتشاشگر یاد کرد، حکم صادر شده است. او درباره هویت این افراد، اتهامهای مشخص، مرجع صادرکننده احکام و مدت محکومیت توضیحی نداد.
رحیمی با تأکید بر ادامه حضور کارکنان دادسرا در محل کار گفت: مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب ری در روزهای جنگ نیز بهطور مستمر فعالیت داشت و خدمترسانی به مردم را متوقف نکرد؛ زیرا به باور ما، خدمت به مردم باید در هر شرایطی ادامه پیدا کند.
وی همچنین از پیگیریهای اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با اقدامات ضد امنیتی خبر داد و گفت: نیروهای مجموعههای اطلاعاتی دستگیری افرادی را دنبال کردند که به گفته او، قصد آسیبزدن به کشور و ایجاد ناامنی را داشتند. به گفته دادستان ری، این پیگیریها همچنان ادامه دارد.
رحیمی بار دیگر با اشاره به توقیف اموال و داراییهای ۵۰ نفر از این افراد گفت برای شماری از اغتشاشگران نیز حکم صادر شده و آنان در زندان به سر میبرند.
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