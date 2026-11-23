گروه استان‌ها - بخشدار مرکزی قرچک از پایان عملیات نصب پلاک‌های هوشمند پستی (GNAF) در روستای ولی‌آباد خبر داد و گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری در ساماندهی نشانی اماکن، توسعه زیرساخت‌های هوشمند روستایی و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، در ادامه اجرای طرح ملی نشانی‌گذاری و نصب پلاک‌های هوشمند پستی (GNAF) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قرچک، عملیات نصب این پلاک‌ها در روستای ولی‌آباد با موفقیت به پایان رسید.

این طرح با هدف ساماندهی نظام نشانی‌گذاری، شناسایی دقیق اماکن و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پستی، اداری و سایر خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی اجرا شده است.

«قاسم جمشیدی» بخشدار مرکزی شهر قرچک در این خصوص اظهار کرد: اجرای طرح پلاک‌گذاری هوشمند پستی، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند روستایی، افزایش دقت در شناسایی اماکن و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان است.

وی افزود: با اجرای این طرح، زمینه تسهیل امور اداری، خدماتی و پستی برای ساکنان روستای ولی‌آباد فراهم شده و دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به نشانی دقیق اماکن نیز بهبود می‌یابد.

بخشداری مرکزی شهر قرچک نیز با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در روستاها، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای امکانات و افزایش سطح رفاه و رضایتمندی روستاییان را از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.