کشف ۱۲۷ هزار لیتر روغن موتور احتکاری در چناران
گروه استانها ـ مدیر صنعت، معدن و تجارت چناران از کشف و ضبط ۱۲۷ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، محمدرضا مقدم اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر نگهداری روغن موتور خودرو در یک انبار در شهر چناران، گشت مشترک بازرسان اداره صمت و پلیس امنیت اقتصادی به محل مراجعه کردند و در بازرسی از این انبار، ۱۲۷ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده را کشف و ضبط کردند.
وی افزود: در بازرسی از انبار متخلف، علاوه بر روغن موتور، ۸۲۴ لیتر ضدیخ و مقادیری از سایر اقلام نیز کشف و ضبط شد و به دستور مقام قضایی، انبار مذکور پلمب شد.
مدیر صمت چناران ادامه داد: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دلیل ثبت نشدن اطلاعات انبار در سامانه جامع انبارها، موضوع این انبار در ردیف احتکار قرار گرفته و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
مقدم با اشاره به پیامدهای احتکار کالا و عرضه نکردن آن در بازار، اظهار کرد: این اقدام ضمن آسیب زدن به نظام تولید و توزیع، فشار اقتصادی بر مردم وارد میکند.
وی تأکید کرد: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، بهویژه افرادی که کالاها را با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر احتکار میکنند، بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.