گروه استان‌ها ـ شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نیشابور به ۱۶۳ نفر افزایش یافت و تاکنون ۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، «سیدمیلاد تقدیسی حیدریان» سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، اظهار کرد: تاکنون ۱۶۳ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی پذیرش شده‌اند که از این تعداد، ۱۰۵ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند.

وی افزود: از مجموع بستری‌شدگان، ۲۹ نفر ترخیص و ۴ نفر با رضایت شخصی از مراکز درمانی خارج شده‌اند. همچنین ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز تخصصی مشهد اعزام شده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان ثبت شده و پیگیری وضعیت سایر بیماران ادامه دارد.