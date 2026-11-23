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سقوط مرگبار جوان ۲۶ ساله در چاله آسانسور مشهد
گروه استانها - مردی ۲۶ ساله بر اثر سقوط به چاله آسانسور در یک ساختمان در حال ساخت در مشهد جان باخت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سرهنگ «مهدی تقوایی» سرکلانتر شمال پلیس مشهد اظهار کرد: در پی اعلام مرگ مشکوک در بولوار توس، مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این مرد هنگام کار در یک ساختمان در حال ساخت، به دلایل نامعلومی به چاله آسانسور سقوط کرده است.
سرکلانتر شمال پلیس مشهد ادامه داد: این فرد به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه سر، پیش از حضور نیروهای امدادی جان باخت و مرگ وی از سوی اورژانس ۱۱۵ تأیید شد.
جسد متوفی با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی منتقل و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد.
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