گروه استان‌ها - مردی ۲۶ ساله بر اثر سقوط به چاله آسانسور در یک ساختمان در حال ساخت در مشهد جان باخت.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، سرهنگ «مهدی تقوایی» سرکلانتر شمال پلیس مشهد اظهار کرد: در پی اعلام مرگ مشکوک در بولوار توس، مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این مرد هنگام کار در یک ساختمان در حال ساخت، به دلایل نامعلومی به چاله آسانسور سقوط کرده است.

سرکلانتر شمال پلیس مشهد ادامه داد: این فرد به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه سر، پیش از حضور نیروهای امدادی جان باخت و مرگ وی از سوی اورژانس ۱۱۵ تأیید شد.

جسد متوفی با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی منتقل و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد.