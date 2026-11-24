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شمار مسمومان الکلی نیشابور به ۲۱۲ نفر رسید
گروه استانها _ سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: شمار مسمومیتهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نیشابور به ۲۱۲ نفر رسید.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سیدمیلاد تقدیسی حیدریان اظهارکرد: شمار مسمومیتهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نیشابور به ۲۱۲ نفر رسید که از مجموع ۲۱۲ مراجعهکننده، ۱۹۹ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بودهاند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور افزود: در حال حاضر ۷۱ نفر از مسمومان در بیمارستان بستری هستند و ۷۷ نفر دیگر پس از درمان ترخیص شدهاند. همچنین ۳۶ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مشهد و سبزوار منتقل شدهاند.
وی با اشاره به وخامت برخی حالات تأکید کرد که تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان این مسمومان به ثبت رسیده است.
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