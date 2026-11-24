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فضای مجازی در شکست و پیروزی جبهه اسلام اثرگذار است
گروه استان ها _فرمانده سپاه امام رضا(ع) در آیین افتتاحیه رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج گفت: تولید محتوای هدفمند و اثرگذار در فضای مجازی میتواند نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی توطئههای دشمن و تقویت جبهه اسلام داشته باشد.
به گزارش خبرنگارتابناک دراستان خراسان رضوی، سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا(ع) صبح امروز در آیین افتتاحیه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و جایگاه فضای مجازی اظهار کرد: نحوه تولید و توزیع محتوا و میزان اثرگذاری آن بر جامعه و ذهن مخاطبان، از عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست جبهه اسلام است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی به بستری اثرگذار برای جهتدهی به افکار عمومی تبدیل شده است، افزود: امروز حتی یک فرد ضدانقلاب که در خارج از کشور به سر میبرد، میتواند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خیابانها بکشاند و زمینهساز اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی شود؛ این موضوع نشاندهنده اهمیت و قدرت اثرگذاری این عرصه است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) با تأکید بر ضرورت توجه به تولید محتوای هدفمند بیان کرد: فعالان فضای مجازی بسیج باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محتوا، شناخت دقیقی از جامعه، مخاطبان و آسیبهای موجود داشته باشند تا بتوانند محتوایی متناسب با نیازهای جامعه و با بیشترین میزان اثرگذاری تولید کنند.
مهدوی با اشاره به ظرفیتهای گسترده انسانی در مجموعه بسیج ادامه داد: در عرصههای مختلف اجتماعی، افراد نخبه، فرهیخته و مستعدی وجود دارند که توانایی نقشآفرینی در حوزه فضای مجازی و تولید محتوا را دارند و مجموعه فضای مجازی بسیج باید این ظرفیتها را شناسایی، سازماندهی و بهکارگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم از ظرفیتهای بیشتر و اندیشههای متنوعتری در تولید محتوا استفاده کنیم، موفقتر خواهیم بود و بهتر میتوانیم در مسیر پیشبرد اهداف حرکت کرده و توطئههای دشمن را خنثی کنیم.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به نقش فعالان فضای مجازی بسیج در مقابله با جنگ شناختی دشمن گفت: تولیدات فعالان این عرصه تاکنون در خنثیسازی بسیاری از توطئههای دشمن و جلوگیری از تبدیل اعتراضات به اغتشاشات مؤثر بوده است و این تلاشها قابل تقدیر است.
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