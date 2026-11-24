گروه استان ها _فرمانده سپاه امام رضا(ع) در آیین افتتاحیه رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج گفت: تولید محتوای هدفمند و اثرگذار در فضای مجازی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و تقویت جبهه اسلام داشته باشد.

به گزارش خبرنگارتابناک دراستان خراسان رضوی ، سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا(ع) صبح امروز در آیین افتتاحیه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و جایگاه فضای مجازی اظهار کرد: نحوه تولید و توزیع محتوا و میزان اثرگذاری آن بر جامعه و ذهن مخاطبان، از عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست جبهه اسلام است.





وی با بیان اینکه فضای مجازی به بستری اثرگذار برای جهت‌دهی به افکار عمومی تبدیل شده است، افزود: امروز حتی یک فرد ضدانقلاب که در خارج از کشور به سر می‌برد، می‌تواند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خیابان‌ها بکشاند و زمینه‌ساز اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی شود؛ این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و قدرت اثرگذاری این عرصه است.





فرمانده سپاه امام رضا(ع) با تأکید بر ضرورت توجه به تولید محتوای هدفمند بیان کرد: فعالان فضای مجازی بسیج باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محتوا، شناخت دقیقی از جامعه، مخاطبان و آسیب‌های موجود داشته باشند تا بتوانند محتوایی متناسب با نیازهای جامعه و با بیشترین میزان اثرگذاری تولید کنند.





مهدوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انسانی در مجموعه بسیج ادامه داد: در عرصه‌های مختلف اجتماعی، افراد نخبه، فرهیخته و مستعدی وجود دارند که توانایی نقش‌آفرینی در حوزه فضای مجازی و تولید محتوا را دارند و مجموعه فضای مجازی بسیج باید این ظرفیت‌ها را شناسایی، سازماندهی و به‌کارگیری کند.





وی خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم از ظرفیت‌های بیشتر و اندیشه‌های متنوع‌تری در تولید محتوا استفاده کنیم، موفق‌تر خواهیم بود و بهتر می‌توانیم در مسیر پیشبرد اهداف حرکت کرده و توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به نقش فعالان فضای مجازی بسیج در مقابله با جنگ شناختی دشمن گفت: تولیدات فعالان این عرصه تاکنون در خنثی‌سازی بسیاری از توطئه‌های دشمن و جلوگیری از تبدیل اعتراضات به اغتشاشات مؤثر بوده است و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.