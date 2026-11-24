گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با تشریح وضعیت آموزشی استان و اقدامات انجام‌شده در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، از بازگشت بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه خبر داد و خواستار اتخاذ تصمیم ملی برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش استان شد.





به گزارش خبرنگار تابناک در خراسان رضوی، صفدر سلطانی ظهر امروز سوم آذر در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش خراسان رضوی یک میلیون و ۵۹ هزار دانش‌آموز در ۱۲ هزار و ۵۵ واحد سازمانی دارد و ۹۶ هزار و ۱۷ نفر نیروی انسانی در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی در استان افزود: میانگین سرانه فضای آموزشی در خراسان رضوی ۴.۴ مترمربع است، اما این رقم در برخی مناطق به کمتر از ۲.۱ مترمربع می‌رسد. همچنین با کمبود ۲۶ درصدی نیروی انسانی و بیش از ۶۰۰۰ کلاس درس با تراکم بالای دانش‌آموزی مواجه هستیم که امیدواریم با حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های مسئول، این مشکلات برطرف شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش پرداخت و گفت: در گام‌های نخست و دوم نهضت عدالت آموزشی، با مشارکت مردم، احداث ۴۳۸ هزار مترمربع فضای آموزشی برنامه‌ریزی شد که گزارش تفصیلی آن از سوی مسئولان مربوط ارائه خواهد شد.

سلطانی ادامه داد: ۱۲۳ هزار دانش‌آموز در قالب برنامه حامی و طرح‌های تقویت و رشد تحصیلی، فرصت دوباره‌ای برای موفقیت تحصیلی پیدا کردند و ۷۸ هزار معلم نیز در برنامه‌های تحول روش‌های تدریس و توسعه یادگیری مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه تربیتی و مهارت‌آموزی، اظهار کرد: رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی و مداخله در مسائل دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های ورزشی برای ۸۲۰ هزار دانش‌آموز، آشنایی ۲۷۸ هزار دانش‌آموز با هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی پایتون و ارتقاء شایستگی‌های دیجیتال ۲۰ هزار و ۵۰۰ معلم از جمله اقدامات انجام‌شده در استان بوده است. یکی از دستاوردهای مهم این اقدامات، بازگشت بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه بوده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی همچنین از بهبود ۴۹ درصدی وضعیت ارزشیابی شرکت‌کنندگان در طرح حامی و افزایش یک‌وبیست‌وپنج صدم نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان خبر داد و افزود: کسب ۸۶ مدال علمی و پژوهشی در سطوح ملی و جهانی و ۱۵۸ مدال در مسابقات ورزشی نیز از دیگر نتایج این تلاش‌هاست.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نقش مدیران و مشارکت مردم در پیشبرد امور، اظهار کرد: آقای پزشکیان در دیدار اسفند ۱۴۰۳ با خانواده بزرگ وزارت آموزش‌وپرورش بر این نکته تأکید کردند که بسیاری از اقدامات باید با اراده مدیران و مشارکت مردم انجام شود. ما این فرمایش را مسئولیت خود دانستیم و پذیرفتیم که برای تحول نباید منتظر ماند، بلکه باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، میدان‌دار تغییر بود.

وی اضافه کرد: با حمایت استاندار و همراهی همکاران، خیران و دستگاه‌های اجرایی، هر آنچه در حیطه اختیار استان بوده با تمام توان به میدان آورده‌ایم. توسعه نهضت عدالت در فضای آموزشی، تأمین تجهیزات و هوشمندسازی کلاس‌های درس، تدوین و اجرای برنامه‌های تحولی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و انتقال تجربه‌های موفق استان به سراسر کشور را وظیفه خود می‌دانیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح‌های مشارکتی و اجتماعی در مدارس، افزود: پویش «با من» و طرح «مدرسه اثرگذار، محله بانشاط و جامعه توانمند» که با دستور استاندار در حال اجراست، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت پیوند مدرسه، خانواده و جامعه دنبال می‌شود.

سلطانی با اشاره به مشکلات مزمن آموزش‌وپرورش استان، خطاب به رئیس‌جمهور، بیان کرد: روشن نگه داشتن بارقه امید در مدارس کوچک، کم‌برخوردار و روستایی و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی، با وجود سرانه‌های آموزشی پایین‌تر از میانگین کشور، از مسئولیت‌هایی است که در استان دنبال می‌کنیم. تنها درخواست جدی ما این است که زخم کهنه و درد مزمن کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی را با تدبیر و تصمیم ملی خود درمان کنید.

۴۴۳ پروژه نهضت مدرسه‌سازی به مرحله اجرا رسیده است

جاسم حسین‌پور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت فضاهای آموزشی و تربیتی در فرایند تعلیم و تربیت اظهار کرد: در خراسان رضوی حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز در فضاهای آموزشی و تربیتی استان مشغول تحصیل هستند و توسعه و استانداردسازی این فضاها نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد.

وی افزود: نهضت مدرسه‌سازی فرصتی فراهم کرد تا با شناسایی و رسیدگی به مهم‌ترین مشکلات و کمبودهای فضاهای آموزشی، گام مؤثری برای توسعه عدالت آموزشی در استان برداشته شود. در همین راستا، ۷۳۴ پروژه شامل احداث ۴۵۴۴ کلاس درس با زیربنای نزدیک به نیم میلیون مترمربع تعریف شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی با قدردانی از مشارکت مردم، حمایت خیران، تلاش همکاران آموزش‌وپرورش و گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: با هدایت و حمایت استاندار، تاکنون ۴۴۳ پروژه شامل ۲۵۹۹ کلاس درس با موفقیت اجرا شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

حسین‌پور ادامه داد: با استمرار این اقدامات، مهم‌ترین چالش‌های فضاهای آموزشی و تربیتی استان از جمله مدارس سنگی، مدارس کانکسی مستقل، پروژه‌های نیمه‌تمام، تراکم بالای جمعیت دانش‌آموزی، کمبود سرانه فضای آموزشی و مدارس فرسوده و ناایمن برطرف خواهد شد.

وی یکی از تجربیات موفق خراسان رضوی در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی را تغییر رویکرد ساخت مدارس از روش‌های سنتی به سمت صنعتی‌سازی عنوان کرد و گفت: استفاده از محصولات کارخانه‌های بومی و محلی و به‌کارگیری سازه‌های سبک و روش‌های نوین ساخت، علاوه بر تسهیل مشارکت مردم در احداث مدارس و تأمین منابع مالی، مدت‌زمان ساخت را ۲۰ درصد و هزینه‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مولدسازی املاک مازاد آموزش‌وپرورش را دومین تجربه موفق استان دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت املاک مازاد آموزش‌وپرورش، بخشی از منابع مورد نیاز برای احداث فضاهای آموزشی تأمین شده است؛ رویکردی که می‌تواند به الگویی پایدار برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی در کشور تبدیل شود.

حسین‌پور در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۱ پروژه باقیمانده شامل ۱۹۹۵ کلاس درس در دست اجراست و با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش تیم‌های اجرایی، امیدواریم این پروژه‌ها در موعد مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی تأکید کرد: خراسان رضوی آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه عدالت آموزشی را با سرعت و قدرت بیشتری ادامه دهد تا هر دانش‌آموز بتواند در محیطی استاندارد، مستحکم، زیبا و مجهز به فناوری‌های روز از حق تحصیل برخوردار شود.

تشکیل ۷۳۴ تیم مردمی برای پیگیری نهضت مدرسه‌سازی در استان

محمدتقی فخریان، دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم با تأکید بر نقش مردم و گروه‌های جهادی در پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی، اظهار کرد: قرارگاه نهضت توسعه عدالت آموزشی فراتر از یک ساختار اداری و به‌عنوان بازوی اجرایی و مردمی در مسیر توسعه فعالیت می‌کند. وظیفه یاران جهادی در این قرارگاه تنها اجرای پروژه‌ها و فعال‌سازی طرح‌های مدرسه‌سازی نیست، بلکه مردمی‌سازی فرایند توسعه و کاهش فاصله میان دولت و ملت از طریق فراهم کردن بسترهای مشارکت حداکثری مردم نیز از مأموریت‌های اصلی آن است. هدف این است که عدالت تربیتی از شعارهای مرسوم دولتی به عرصه زندگی مردم منتقل شود.

وی افزود: قهرمان اصلی این حرکت، مسئولان مردمی پروژه‌ها و نقش‌آفرینانی هستند که در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، روح مشارکت را در جامعه تقویت کرده‌اند. این افراد با نگاه جهادی توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ زیرساختی را نه‌تنها با اعتبارات کلان، بلکه با اتکا به کمک‌های خرد و مشارکت‌های مردمی به سرانجام برسانند. در این مسیر گروه‌های جهادی و مسئولان پروژه‌های مردمی نقش مهمی در پیشبرد اهداف نهضت داشته‌اند و نمونه‌های متعددی از این اقدامات در شهرستان‌های استان قابل مشاهده است.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان رضوی با اشاره به برخی از این اقدامات اظهار کرد: آقای شرفی، از مسئولان گروه‌های جهادی در فیروزه و نیشابور، بیش از ۳۰۰ مدرسه را بهسازی و بانشاط‌سازی کرده و مسئولیت اجرای دو مدرسه را نیز بر عهده دارد که این پروژه‌ها در مراحل اجرا قرار دارند. همچنین آقای رجبی با ابتکاری در یکی از روستاهای شهرستان فریمان و با استفاده از کمک‌های مردمی و جمع‌آوری فطریه، زمینه اجرای یک حرکت مشارکتی در حوزه مدرسه‌سازی و تأمین مصالح مورد نیاز را فراهم کرده است.

فخریان ادامه داد: حاج احمد پوری نیز در مجموعه شهرستان‌های غرب استان، از جمله صالح‌آباد، اقدامات خدماتی گسترده‌ای انجام داده و فعالیت‌های او به استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز گسترش یافته است. وی با اجرای طرح‌های ابتکاری توانسته مردم را برای مشارکت در اقدامات عمرانی و خدماتی به صحنه بیاورد. همچنین آقای رادپور در شهرستان کلات با استفاده از تنها وسیله نقلیه خود و جلب مشارکت مردم، اقدامات مؤثری در روستاهای این منطقه انجام داده و زمینه ایجاد مدرسه‌ای باکیفیت و ارائه آموزش مناسب را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: آقای رفعتی نیز هر زمان که گروه‌های جهادی و مردمی با کمبود نیرو و امکانات مواجه شده‌اند، برای ادامه فعالیت‌های خدمت‌رسانی در کنار مجموعه قرار گرفته است. همچنین سید عادل در شاندیز، اجرای پروژه‌های متعددی از جمله ساخت مدرسه، نمازخانه و کتابخانه را آغاز کرده و این اقدامات همچنان ادامه دارد. مهندس وکیلی نیز از دیگر افرادی است که در حوزه مدرسه‌سازی مشارکت داشته و نمونه‌های مختلفی از فعالیت‌های مردمی در شهرها و روستاهای استان با همراهی این گروه‌ها شکل گرفته است.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت آموزشی خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری حرکت‌های خودجوش مردمی در تأمین اعتبار پروژه‌های مدرسه‌سازی بیان کرد: در برخی مناطق، مردم در مدت‌زمان کوتاهی و با وجود برخورداری از امکانات محدود، برای تأمین اعتبار ساخت مدرسه پای کار آمده‌اند. در نمونه‌ای دیگر، در روستای ششم و روستای دازن، مردم در یک حرکت سه‌ساعته برای تأمین اعتبار ساخت مدرسه مشارکت کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که با فراهم شدن بستر مناسب، حتی کمک‌های محدود مردمی نیز می‌تواند در اجرای پروژه‌های آموزشی نقش‌آفرین باشد.

فخریان با اشاره به شکل‌گیری ساختارهای مردمی برای پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی در استان اظهار کرد: یکی از ایده‌های نوآورانه خراسان رضوی، تشکیل تیم‌های مردمی و هیأت‌های امنا برای پیگیری پروژه‌ها بود. در این چارچوب، ۷۳۴ تیم مردمی تشکیل شد که هر تیم حداقل پنج عضو داشت. با پیشنهاد غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، این تیم‌ها به هیأت‌های امنا تبدیل شدند تا مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌ها ساختارمندتر شود.

وی افزود: در ترکیب این هیأت‌های امنا، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای اداری شهرستان‌ها، استادان دانشگاه و معلمان حضور دارند و ظرفیت‌های مختلف مدیریتی، علمی و آموزشی در کنار مشارکت مردمی قرار گرفته است. پیشنهاد ما این است که با حمایت مسئولان مربوط، این هیأت‌های امنا به تشکل‌های رسمی و ساختارمند تبدیل شوند تا تجربه به‌دست‌آمده در خراسان رضوی قابلیت گسترش در سطح کشور را پیدا کند.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ایده پویش با من برای نخستین بار از استان خراسان رضوی شکل گرفت و امروز به شبکه‌ای فراگیر از مشارکت‌های مردمی‌تبدیل شده است. در قالب این حرکت، ۷۳۴ گروه مردمی و هیأت امنا با عضویت حدود ۴۰۰۰ نفر در سطح استان شکل گرفته‌اند و با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و همراهی استاندار، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌ها و اقدامات مرتبط با نهضت با مشارکت و همراهی این ظرفیت‌ها دنبال شده است.

فخریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی فضاهای آموزشی گفت: تنها در تابستان گذشته، ۱۸۰۰ کلاس درس بهسازی و بانشاط‌سازی شد که این میزان معادل ۱۱۳ درصد مأموریت تعیین‌شده برای مجموعه ما بود. همچنین در مجموع، ۶۸۰۰ کلاس درس نامناسب با مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی به چرخه آموزش بازگشت. گروه‌های جهادی بسیج سازندگی، بسیج دانشگاه فرهنگیان، بسیج دانشجویی و دیگر مجموعه‌های مردمی در تحقق این اقدامات مشارکت داشتند و نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها ایفا کردند.

وی با اشاره به اهمیت پیوند مدرسه با ظرفیت‌های اجتماعی محلات گفت: شعار مدرسه اثرگذار، محله پویا و جامعه توانمند، در راستای استقرار حکمرانی محله‌محور مطرح شده و اجرای آن در خراسان رضوی آغاز شده است. این رویکرد مدرسه را از یک محیط صرفاً آموزشی به کانون پیوند نهادهای محلی، کارکردهای مختلف اجتماعی و ظرفیت‌های تربیتی تبدیل می‌کند. امیدواریم با تداوم این حرکت، توسعه عدالت آموزشی بیش از گذشته از دل مردم و برای مردم دنبال شود.