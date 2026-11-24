گروه استان‌ها - رئیس‌جمهور در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف و چنددستگی در جامعه، بر ضرورت پرهیز از تقابل، تقویت گفت‌وگو و تعامل با همه ارکان جامعه تأکید کرد و گفت: باید با تعامل و همراهی، زمینه حل مسائل فرهنگی و اجتماعی و بهبود شرایط جامعه را فراهم کنیم.





به گزارش خبرنگار تابناک در خراسان رضوی، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در دیدار با آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همه‌جانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمت‌گزاری به مردم تأکید کرد.رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمام مدیران اجرایی کشور در تلاش هستند تا خدمتگزار مردم و جامعه باشند، اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود، محدودیت‌ها و علی‌رغم وجود مشکلات، با چارچوب مدیریتی و راهبردهای گوناگون در مسیر ارائه خدمات متنوع به اقشار مختلف مردم و بهبود وضعیت قرار داریم.پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این نکته که اصلاح وضعیت موجود و رسیدگی به مسائل فرهنگی زمان‌بر است، تصریح کرد: برای ساماندهی وضع موجود، طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی تحت عنوان حکمرانی مسجد و محله‌محور با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعت در دستور کار است. ضرورت دارد با توجه به نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف و چنددستگی، از تقابل پرهیز شود و تعامل با تمام ارکان جامعه به کار گرفته شود و جامعه با یکدیگر در گفت‌وگو باشد.رئیس‌جمهور همچنین توسعه نهضت عدالت آموزشی را فرصتی برای بهبود و ساماندهی مسائل آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و گفت: تربیت به شکل آنی انجام نمی‌شود؛ چنانچه نظام تعلیم و تربیت اصلاح شود، به مرور اوضاع فرهنگی هم از پایه اصلاح خواهد شد.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های استان خراسان رضوی در حوزه بهداشت و درمان، بیمه و زیرساخت‌های عمرانی و مدیریتی، برای رئیس‌جمهور آرزوی توفیقات الهی کرد و افزود: حدود هشت ماه است که کشور درگیر یک جنگ جانکاه است، اما مملکت دچار قحطی و کمبود نشد. این مسأله نشان می‌دهد که شما در مدیریت کشور، در دل جنگی بی‌رحمانه، خسارت‌بار و بی‌سابقه، چگونه در مسیر خدمت به مردم و مدیریت اوضاع ایثار و تلاش کرده‌اید.نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به امام رضا (ع) اختصاص دارد، اظهار داشت: رأفت خاص آن حضرت همواره شامل حال ملت غیور ایران و شما خواهد بود. امام رضا (ع) به شما توجه ویژه دارند که این‌گونه توانسته‌اید به زیارت ایشان شرفیاب شوید. از زحمات شما سپاسگزاریم که برای مدیریت همه‌جانبه امور در مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش می‌کنید.

مدیریت کشور در دوران جنگ نوعی ایثار است

در ادامه این دیدار، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های استان خراسان رضوی در حوزه بهداشت و درمان، بیمه و زیرساخت‌های عمرانی و مدیریتی، برای رئیس‌جمهور آرزوی توفیقات الهی کرد و افزود: حدود هشت ماه است که کشور درگیر یک جنگ جانکاه است، اما مملکت دچار قحطی و کمبود نشد. این مسأله نشان می‌دهد که شما در مدیریت کشور، در دل جنگی بی‌رحمانه، خسارت‌بار و بی‌سابقه، چگونه در مسیر خدمت به مردم و مدیریت اوضاع ایثار و تلاش کرده‌اید.نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به امام رضا (ع) اختصاص دارد، اظهار کرد: رأفت خاص آن حضرت همواره شامل حال ملت غیور ایران و شما خواهد بود. امام رضا (ع) به شما توجه ویژه دارند که این‌گونه توانسته‌اید به زیارت ایشان شرفیاب شوید. از زحمات شما سپاسگزاریم که برای مدیریت همه‌جانبه امور در مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش می‌کنید.



