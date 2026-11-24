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کشته شدن خواهر و برادر در تصادف مرگبار محور زاوه
گروه استانها ـ برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی تیبا در محور زاوه به تربتحیدریه، جان دو عضو یک خانواده را گرفت و یک مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، این حادثه ساعت ۱۶:۱۰ امروز رخ داد و بر اثر شدت برخورد، دختر ۱۳ ساله و برادر ۳۰ سالهاش که سرنشین خودروی تیبا بودند، در دم جان باختند.
سرهنگ علیرضا امان، فرمانده پلیس راه زاوه، با اعلام این خبر اظهار کرد: راننده تریلی نیز در این حادثه مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
علت دقیق وقوع این تصادف در دست بررسی است.
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