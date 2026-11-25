گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان، خواستار پیش‌بینی تسهیلات ویژه کارآفرینی، اصلاح قوانین حمایتی و جلوگیری از تعطیلی این مراکز شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «سید فؤاد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، صبح امروز در نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی که با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در اردوگاه شهید سلیمان‌خاطر سنندج برگزار شد، بر ضرورت حمایت بیشتر از مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تأکید کرد.

حسینی با اشاره به جایگاه مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: این مراکز صرفاً ارائه‌دهنده خدمات آموزشی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت نظام آموزشی کشور محسوب می‌شوند و علاوه بر انجام مأموریت‌های آموزشی، در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی نیز نقش مؤثری دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی این مجموعه‌ها نیازمند توجه بیشتر دولت و دستگاه‌های حمایتی است، افزود: ضروری است متناسب با فعالیت و ظرفیت مدارس غیردولتی، تسهیلات ویژه کارآفرینی و حمایت‌های مالی و اجرایی پیش‌بینی شود تا زمینه توسعه پایدار فعالیت آن‌ها فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین با اشاره به چالش‌های قانونی این مراکز، خواستار بازنگری در مقررات مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تقویت پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار شد.

حسینی تصریح کرد: در فرآیند اصلاح قوانین حوزه کار و اشتغال باید به ظرفیت کارآفرینی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه تاکنون متناسب با نقش این مجموعه‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی، بسترهای قانونی و حمایتی لازم فراهم نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از فعالیت مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: باید با ایجاد حمایت‌های مناسب، از تعطیلی این مراکز جلوگیری کرد؛ چراکه فعالیت آن‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای آموزشی جامعه، در چرخه اقتصادی و اشتغال استان نیز تأثیرگذار است.

در ادامه این نشست، یاسر علی‌پناه، رئیس اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی استان کردستان نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خواستار تقویت حمایت‌های قانونی از این مراکز در حوزه اشتغال و کارآفرینی شد.

وی اظهار کرد: مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برخوردارند، اما در قوانین موجود، جایگاه آن‌ها به‌عنوان واحدهایی دارای ظرفیت کارآفرینی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

در پایان این نشست نیز بر گسترش تعامل میان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها با هدف تسهیل اعطای تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت این مراکز تأکید شد.