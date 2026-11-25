گروه استان‌ها - مراسم تکریم و معارفه فرماندار مریوان در حالی برگزار شد که ورود دانیال فتاحی، شهردار این شهر، با تنش و درگیری لفظی میان او و یکی از حاضران همراه شد؛ تنشی که با تلاش اطرافیان به درگیری فیزیکی منجر نشد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مراسم تکریم و معارفه فرماندار مریوان در کنار تغییر مدیریتی در رأس فرمانداری، شاهد حاشیه‌ای قابل توجه در سالن شهید سلیمانی این شهرستان بود.

دانیال فتاحی، شهردار مریوان، هنگام ورود به سالن با یکی از حاضران وارد مشاجره لفظی شد. این جدل پس از چند لحظه ادامه پیدا کرد و شهردار مریوان به سمت صندلی‌های ردیف جلو رفت تا در جای خود مستقر شود.





با این حال، فرد مذکور به سمت فتاحی حرکت کرد و تلاش داشت با او درگیر شود که با دخالت چند نفر از حاضران و کنترل وی، از بروز درگیری فیزیکی جلوگیری شد.

این فرد در جریان تنش، خطاب به شهردار مریوان گفت: «جرأت نداری وایستی!»

این اتفاق در حاشیه مراسمی رخ داد که قرار بود محور آن تکریم فرماندار سابق و معرفی سرپرست جدید فرمانداری مریوان باشد؛ حاشیه‌ای که توجه برخی حاضران را به خود جلب کرد.