گروه استان‌ها - نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اقدامات دولت در توسعه فضاهای آموزشی کردستان، خواستار توجه ویژه به استعدادهای دانش‌آموزان استان و اصلاح سازوکار بومی‌گزینی در پذیرش دانشگاه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «محسن فتحی» نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، اظهار کرد: اقدامات مثبت دولت در حوزه آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی در کردستان قابل تقدیر است و مدیریت دلسوزانه آموزش و پرورش استان نیز در تحقق این اقدامات نقش مؤثری داشته است.

وی با قدردانی از حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در کردستان، افزود: در دو سال گذشته، دولت نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی داشته و استان کردستان نیز از این اقدامات بی‌بهره نبوده است.

فتحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت آموزش و پرورش استان، تصریح کرد: اقدامات مثبت و تلاش‌های صورت‌گرفته در این حوزه قابل مشاهده است و لازم است از مدیرکل آموزش و پرورش استان و مجموعه معاونان و همکاران ایشان که با دلسوزی در این مسیر تلاش می‌کنند، قدردانی شود.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به کردستان و توجه ویژه وی به موضوع مدرسه‌سازی، گفت: در جریان سفر آقای پزشکیان به استان، اقدام ارزشمند یکی از بانوان کردستانی در اهدای زمین برای ساخت مدرسه، تأثیر عمیقی بر رئیس‌جمهور گذاشت و ایشان در جلسات مختلف از این اتفاق به‌عنوان نمونه‌ای از مشارکت مردم در توسعه فضاهای آموزشی یاد کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های دولت از آموزش و پرورش کردستان، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با کمک وزارت آموزش و پرورش، اقدامات مؤثرتری برای توسعه فضاهای آموزشی استان انجام شود تا بتوانیم شرایط بهتری برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کردستان فراهم کنیم.

فتحی با بیان اینکه کردستان از استعدادهای علمی و ظرفیت‌های انسانی بسیار خوبی برخوردار است، اظهار کرد: این استعدادها باید از شرایط و فرصت‌های برابر با سایر استان‌ها در زمینه برخورداری از امکانات آموزشی و تحصیل در دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به موضوع بومی‌گزینی در پذیرش دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که بارها در جلسات مختلف مطرح کرده‌ایم، ضرورت بازنگری در سازوکار بومی‌گزینی است. انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اصلاح این موضوع و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان کردستانی اقدام کند.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که بسیاری از داوطلبان کنکور در کردستان با وجود کسب رتبه‌ها و ترازهای علمی مناسب، به دلیل سازوکار بومی‌گزینی و شاخص‌های پذیرش دانشگاه‌ها، آن‌گونه که شایسته است از ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: لازم است شرایطی فراهم شود تا استعدادهای علمی استان بتوانند متناسب با توانمندی‌های خود از فرصت‌های برابر برای ورود به دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند.

فتحی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این نشست، خاطرنشان کرد: مصوبات شورای آموزش و پرورش می‌تواند منشأ خیر و برکت برای استان باشد و امیدواریم با حضور مسئولان و پیگیری مصوبات، شاهد اتفاقات مثبت و مؤثر بیشتری در حوزه آموزش و پرورش کردستان باشیم.