گروه استان‌ها - معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در رفع مشکلات آموزشی گفت: مصوبات این شورا باید با تقسیم وظایف مشخص و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، به نتایج عملی و ملموس منجر شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان که با حضور مسئولان استانی در سنندج برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان اظهار کرد: آموزش و پرورش به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور، نقشی اساسی در آینده ایران دارد و باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و استان‌ها، جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در پیشرفت کشور افزود: در اسناد بالادستی، به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نیروی انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه کشور مورد تأکید قرار گرفته است و آینده کشور به کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس وابسته است.

محمودزاده با اشاره به نگاه ویژه دولت به آموزش و پرورش، تصریح کرد: در حدود ۳۰ سال فعالیت خود در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، کمتر شاهد چنین سطحی از توجه به این حوزه بوده‌ام. دولت چهاردهم با تأکید بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، اقدامات و برنامه‌های مهمی را در این زمینه دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که در سطح وزارتخانه پیگیری می‌شود، شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است تا هیچ استعدادی در مناطق مختلف کشور از چرخه آموزش و پرورش خارج نماند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه شورای آموزش و پرورش در حل مسائل این حوزه گفت: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ظرفیت ارزشمندی برای هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در توسعه آموزش و پرورش فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: اعضای شورا باید با حضور فعال و شخصی در جلسات، برای حل مشکلات آموزش و پرورش مشارکت کنند. این جلسات نباید صرفاً به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای تقسیم کار، تعیین مسئولیت‌ها و رفع مشکلات موجود باشد.

محمودزاده با بیان اینکه مصوبات شورا باید از حالت کلی و توصیفی خارج شوند، افزود: لازم است در هر مصوبه مشخص شود که هر دستگاه چه مسئولیتی بر عهده دارد و چه اقدامی باید انجام دهد. برای مثال، در موضوع بازماندگان از تحصیل باید وظایف سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، اداره ثبت احوال و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مشخص تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر تقسیم کار روشنی میان دستگاه‌ها انجام نشود، ممکن است پس از گذشت چند ماه یا حتی چند سال، دوباره همان مشکلات مطرح شود، بدون اینکه ظرفیت جدیدی برای آموزش و پرورش ایجاد شده باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی اظهار کرد: افزایش میانگین نمرات دانش‌آموزان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و کاهش آمار بازماندگان از تحصیل، از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش است که تحقق آن‌ها نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک آمار دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده از بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و گفت: برای برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه باید آمارهای مربوط به این دو گروه به‌صورت جداگانه احصا شود تا اقدامات حمایتی متناسب با نیازهای هر گروه انجام گیرد.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مدارس و مراکز غیردولتی در توسعه آموزش و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: سهم مدارس غیردولتی در استان کردستان پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ در حالی که میانگین کشور حدود ۱۹ درصد و در برخی استان‌ها بیش از ۲۱ درصد است.

وی افزود: مدارس غیردولتی علاوه بر ایفای بخشی از مسئولیت‌های آموزشی و تربیتی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال پایدار دارند، اما برخی مشکلات و محدودیت‌ها در تعامل با دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و بخش‌های اقتصادی استان، فعالیت این مدارس را با دشواری مواجه کرده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت حمایت از مدارس غیردولتی گفت: این مدارس علاوه بر تربیت دانش‌آموزان، زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی از نیروهای تحصیل‌کرده را فراهم می‌کنند و باید در بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های قانونی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این مدارس خاطرنشان کرد: در برخی مدارس غیردولتی، بین ۱۵ تا ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و بخش قابل توجهی از این نیروها را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. بنابراین، حمایت از این مجموعه‌ها می‌تواند به توسعه اشتغال پایدار در استان کمک کند.

محمودزاده در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در کردستان اظهار کرد: این استان از استعدادهای علمی و ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی برخوردار است و باید زمینه شکوفایی این استعدادها فراهم شود.

وی افزود: افزایش کیفیت آموزشی، ارتقای میانگین نمرات دانش‌آموزان، تقویت فعالیت‌های مرتبط با المپیادها و کنکور و توسعه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به اهمیت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، از جمله ترویج فرهنگ نماز در مدارس، اشاره کرد و گفت: دستور کارهای ملی ابلاغ‌شده در این حوزه باید در برنامه‌های آموزش و پرورش استان مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش کردستان، بر ضرورت حمایت از این مجموعه برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم هیچ استعداد و ظرفیتی در کردستان بدون استفاده باقی نماند و همه دستگاه‌ها در مسیر پیشرفت و تعالی آموزش و پرورش استان مشارکت داشته باشند.