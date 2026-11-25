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بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین در کهگیلویه و بویراحمد/ جشنواره بیست هشتم برگزار می شود+ فیلم
گروه استانها - بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان، پنجشنبه پنجم آذرماه با حضور خیرین مدرسهساز کشور و استان در دانشگاه یاسوج برگزار میشود
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان، پنجشنبه پنجم آذرماه با حضور خیرین مدرسهساز کشور و استان در دانشگاه یاسوج برگزار میشود؛ جشنوارهای که با هدف تکریم خیرین، جذب مشارکتهای جدید و کمک به تکمیل طرحهای آموزشی برگزار خواهد شد.
در همین راستا، مسئولان جامعه خیرین مدرسهساز کشور با حضور در استان، ضمن بررسی روند اجرای طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی، از برنامهها و پروژههای در دست اجرا بازدید خواهند کرد. میزان مشارکت خیرین در سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این جشنواره از ساعت ۸ صبح در سالن اجتماعات دکتر عسگریان دانشگاه یاسوج برگزار میشود.
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