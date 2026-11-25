

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در مسیر توسعه، استفاده از فناوری‌های نوین، واگذاری اختیار همراه با مسئولیت و پاسخگویی و ترسیم نقشه‌ای روشن برای آینده استان، اظهار داشت: با روش‌های گذشته، فناوری‌های قدیمی و نگاه‌های سنتی نمی‌توان به اهداف بزرگ توسعه‌ای دست یافت و برای ساختن آینده ایران و خراسان رضوی باید متفاوت بیندیشیم، متفاوت ببینیم و متفاوت عمل کنیم.

نخستین گام در مسیر توسعه، داشتن تصویر روشن از آینده است



رئیس‌جمهور با قدردانی از مردم و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، با اشاره به این مضمون از اشعار اقبال لاهوری گفت: باید از ماندن و متوقف شدن پرهیز کنیم؛ چراکه در جهانی که فناوری، دانش، اقتصاد و شیوه‌های مدیریت با سرعت در حال تغییر است، نمی‌توان با روش‌های گذشته کشور را اداره و برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

پزشکیان با بیان اینکه نخستین گام در مسیر توسعه، داشتن تصویر روشن از آینده است، تصریح کرد: پیش از آنکه درباره اجرای طرح‌ها، واگذاری مدیریت‌ها و اختصاص اختیارات صحبت کنیم، باید بدانیم ایران، خراسان رضوی و مشهد را چگونه می‌خواهیم بسازیم و قرار است چه چیزی در این سرزمین ایجاد کنیم. نمی‌توان در هر نقطه یک پروژه ایجاد کرد و در نهایت مجموعه‌ای از طرح‌های پراکنده، ناهماهنگ و ناهمگون داشت؛ بلکه باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر منطقه، نقشه‌ای جامع و روشن برای توسعه ترسیم کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: خاکی که در اختیار داریم مشخص است، منابع آبی ما مشخص است، ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی و امکاناتی که از آسمان در اختیار ما قرار می‌گیرد نیز مشخص است؛ بنابراین باید بر اساس همین ظرفیت‌ها مشخص کنیم که چه چیزی باید بسازیم و به کجا می‌خواهیم برسیم. آنچه در این مسیر ساخته می‌شود نیز باید بهترین، برترین، کارآمدترین و اثربخش‌ترین باشد و برای رسیدن به این هدف باید خود را با معیارهای روز دنیا مقایسه کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توسعه بدون هدف‌گذاری روشن و تعیین مسئولیت‌ها امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: پس از مشخص شدن اینکه چه می‌خواهیم بسازیم، باید روشن شود چه فرد یا مجموعه‌ای مسئول اجرای این هدف است و چه اختیاراتی برای انجام مسئولیت خود در اختیار دارد. طبیعی است که مسئول ساختن و توسعه یک استان یا منطقه باید از اختیارات لازم برخوردار باشد و قوانین و مقررات نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند با استفاده از این اختیارات، وظایف خود را انجام دهد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر اختیار واگذار می‌کنیم، باید مسئولیت و پاسخگویی نیز در کنار آن وجود داشته باشد. نمی‌توان اختیار را واگذار کرد و انتظار داشت فرد یا مجموعه‌ای بدون مسئولیت و پاسخگویی عمل کند. اختیار باید متناسب با مسئولیت باشد و در نهایت نیز عملکرد فرد یا مجموعه مسئول، قابل ارزیابی و پاسخگویی باشد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی موجود در سراسر کشور تصریح کرد: باور من این است که ایران فقط تهران نیست. در هر نقطه از این سرزمین انسان‌هایی وجود دارند که می‌توانند کارآفرینی کنند، طرح ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و حتی بهتر از کسانی که در نقاط دیگر کشور فعالیت می‌کنند، برای ساختن ایران اقدام کنند. باید یک رقابت سالم برای بهتر بودن، بهتر شدن و بهتر ارائه دادن شکل بگیرد؛ رقابتی که هدف آن ساختن ایران و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.

رئیس‌جمهور افزود: سال‌ها پیش وقتی از وزارت بهداشت به استان خودم بازگشتم، برخی به من می‌گفتند چرا به دانشگاه در تهران برنمی‌گردی، اما باور من این نبود که کسی که در تهران زندگی می‌کند یا فعالیت دارد، لزوماً از فردی که در سایر نقاط ایران حضور دارد، توانمندتر نیست. چنین باوری ندارم و معتقدم اگر اختیار و فرصت در اختیار انسان‌های توانمند سراسر کشور قرار گیرد، استعدادهای فراوانی در همه مناطق می‌توانند شکوفا شوند.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: اگر بتوانیم اختیار لازم را به مدیران و مسئولان محلی واگذار کنیم و در کنار آن نقشه‌ای روشن از آینده داشته باشیم، می‌توانیم به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کنیم. هدف باید این باشد که خراسان رضوی و مشهد به الگویی الهام‌بخش در منطقه تبدیل شوند.

باید زیرساخت‌ها و شیوه‌های مدیریت ما متناسب با آینده و در سطح بهترین نمونه‌های دنیا باشد



رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت حرکت به سمت زیرساخت‌های نوین و الهام‌بخش بیان کرد: کسی که می‌خواهد الهام‌بخش باشد، نمی‌تواند جاده‌ای بسازد که متعلق به صد سال قبل است یا راه‌آهنی ایجاد کند که با نیازها و فناوری‌های امروز فاصله دارد. اگر قرار است در منطقه الهام‌بخش باشیم، باید زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریت ما نیز متناسب با آینده و در سطح بهترین نمونه‌های دنیا باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان مناطق باید خود را «رئیس‌جمهور منطقه خود» بدانند، گفت: این نگاه که تصور کنیم در یک مجموعه، من از دیگران بهترم، نقطه آغاز سقوط است. ما زمانی می‌توانیم کشور را بسازیم که بپذیریم ظرفیت ساختن ایران در همه نقاط کشور وجود دارد و این «ما» ها در سراسر ایران حضور دارند، نه فقط در تهران.

رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که انسان‌های توانمند خود را نشان دهند، رشد کنند و شکوفا شوند، کشور از بحران‌های مختلف با قدرت، عزت و سربلندی عبور خواهد کرد. باید این باور را در جامعه تقویت کنیم که هر منطقه می‌تواند انسان‌های توانمند و خلاق خود را پرورش دهد و این افراد باید فرصت حضور و اثرگذاری داشته باشند.

پزشکیان با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران باید همچنان وابسته به صادرات نفت و گاز باشد، اظهار داشت: کشورهایی وجود دارند که نه نفت و نه گاز ایران را در اختیار دارند، اما توانسته‌اند اقتصاد خود را اداره کنند و در عرصه جهانی جایگاه مناسبی به دست آورند. بنابراین نباید همواره منتظر صادرات نفت و گاز باشیم؛ بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی، انسانی، صنعتی، دانشگاهی و اقتصادی کشور، راه‌های جدیدی برای تولید ثروت و اداره قدرتمند اقتصاد ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور خطاب به فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، دانشجویان و نخبگان گفت: حل این مسائل نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ماست. فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، دانشجویان و نخبگان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با نگاهی متفاوت، شیوه‌های جدیدی برای توسعه پیدا کنند. اگر این نگاه در جامعه زنده شود، می‌توان ظرفیت‌های خراسان رضوی را بیش از گذشته فعال کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه نقشه آینده استان باید با هدف دستیابی به برتری و کارآمدی ترسیم شود، تأکید کرد: نقشه آینده را باید درست کشید و در این نقشه باید به بهترین شدن فکر کرد. کسب درآمد و ایجاد ثروت مهم است، اما هدف نهایی نباید صرفاً کسب درآمد باشد. برای فرد نخبه، کارآفرین و تلاشگری که به دنبال رشد و اثرگذاری است، اگر کار را درست انجام دهد، دنیا نیز به سراغ او خواهد آمد؛ اما هدف اصلی باید برتری، عزت، توانمندی و بی‌نیازی باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به مفهوم «تقوا» در نگاه قرآن افزود: تقوا را می‌توان به معنای حرکت بدون خطا در مسیر رشد و تعالی نیز دید؛ حرکت بدون خطا در اقتصاد، صنعت، پزشکی، مدیریت، تولید و تصمیم‌گیری. اگر بتوانیم این نگاه را در رفتار و زندگی خود جاری کنیم، همواره به سمت برتری و بهترین شدن حرکت خواهیم کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توقف و ماندن در جایگاه فعلی، با توسعه و پیشرفت سازگار نیست، گفت: نباید در علم، فناوری، کارآمدی، خلاقیت، عزت و سربلندی متوقف شویم. باید همواره پویا و سرزنده باشیم و از نگاه محدود و روزمره فاصله بگیریم.

توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست امکان‌پذیر نیست



رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت تصریح کرد: باید از نگاه محدود فاصله بگیریم و با نگاه بلند به آینده بنگریم. مدیران، مسئولان، سیاست‌گذاران، اندیشمندان و نخبگان نیز باید چنین نگاه بلندی داشته باشند تا کشور درگیر مسائل روزمره نشود و بتواند آینده را ببیند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست که رشد اقتصادی داشته باشیم، اما ندانیم در زیر پای ما چه اتفاقی می‌افتد و بدون توجه به محیط زیست، منابع طبیعی و آینده نسل‌های بعدی حرکت کنیم. توسعه واقعی یعنی دیدن ۱۰۰ سال و حتی هزار سال آینده و تصمیم‌گیری بر اساس آثار بلندمدت اقدامات امروز.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحول در مفهوم دانشگاه و نقش آن در توسعه پایدار گفت: دانشگاه‌های جهان از نسل‌های مختلف عبور کرده‌اند. دانشگاه نسل‌های پیشین یعنی ۲ و ۳ بیشتر بر آموزش و پژوهش تمرکز داشت، اما امروز دانشگاه باید علاوه بر علم و تحقیق، در عمل و حل مسائل اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشد. دانشگاه آینده یعنی نسل ۴ و ۵ باید بتواند آثار تصمیمات امروز را بر نسل‌های بعدی نیز بررسی کند.

پزشکیان افزود: اگر امروز یک معدن را استخراج کنیم و منابع آن را به پایان برسانیم، باید از هم‌اکنون درباره فردای آن منطقه و آینده نسل‌های بعدی فکر کنیم. اینکه پس از استخراج و پایان منابع چه اتفاقی خواهد افتاد، موضوعی است که باید با دانش، پژوهش و اندیشه دانشگاهی بررسی شود. توسعه‌ای که آینده را نبیند، نمی‌تواند توسعه پایدار و مسئولانه باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان‌ها گفت: دولت در تلاش است اختیارات بیشتری را در حوزه‌های مختلف به استان‌ها واگذار کند. این موضوع تنها محدود به استانداری‌ها نیست، بلکه دانشگاه‌ها، بانک‌ها، امور مالی، فرهنگی، سیاسی و سایر حوزه‌هایی را که امکان واگذاری اختیار در آنها وجود دارد، نیز دربرمی‌گیرد.

پزشکیان با بیان اینکه میزان اختیار باید متناسب با هدف و مسئولیت باشد، اظهار داشت: اگر قرار است ساختمانی با ارتفاع مشخص ساخته شود، اختیار را به فرد یا مجموعه‌ای می‌دهیم که مسئول ساخت آن است و در مقابل، از او انتظار داریم مطابق قرارداد و هدف تعیین‌شده عمل کند. هرچه هدف بلندتر و بزرگ‌تر باشد، مسئولیت و سطح پاسخگویی نیز باید متناسب با آن تعریف شود.

پزشکیان با اشاره به نگاه اعتقادی خود به مفهوم تعالی افزود: وقتی خدا را عبادت می‌کنیم، در حقیقت به سوی برترین، خلاق‌ترین، کارآمدترین، عزیزترین و توانمندترین حقیقت حرکت می‌کنیم. بنابراین انسان نباید در برابر اهداف محدود و کوچک متوقف شود، بلکه باید همواره به سمت برتری و کمال حرکت کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همگرایی منطقه‌ای در میان کشورهای همسایه گفت: کشورهای همسایه، برادران ما هستند و ملت‌های این منطقه از گذشته با یکدیگر ارتباط، فرهنگ و اشتراکات فراوان داشته‌اند. ما با بسیاری از این کشورها در یک حوزه تمدنی، فرهنگی و دینی قرار داریم و باید به جای جنگ، خونریزی، دشمنی و خشونت، منطقه‌ای مبتنی بر همکاری، مهربانی، عشق و زیبایی بسازیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: «بسم‌الله الرحمن الرحیم» یادآور رحمت و مهربانی است و رحمت، گذشت و انسانیت باید در رفتار ما نیز نمود داشته باشد. نمی‌توان به نام خدا اقداماتی انجام داد که با اصول انسانی و اخلاقی سازگار نیست. باید تلاش کنیم روابط خود را بر پایه رحمت، گذشت، انسانیت و همکاری بنا کنیم. امیدواریم ما و شما دست به دست هم بدیم این فشارهایی که امروز وجود دارد خارج شویم. آمریکا به شکل ناجوانمردانه با تلاش و قلدری به دنبال تسلیم ما است، اما چنانچه وحدت و انسجام داخلی داشته باشید خواب آنها را آشفته خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: از حضور و تلاش شما تشکر می‌کنم و موضوعاتی را که مطرح کردید، پیگیری خواهیم کرد. دولت نیز تلاش می‌کند در چارچوب قانون، اختیارات بیشتری را به استان‌ها واگذار کند تا بتوانند با سرعت و توان بیشتری در مسیر توسعه حرکت کنند.

پیش از آغاز سخنان رئیس‌جمهور، ۶ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری از مجموع ۳۷ تفاهم‌نامه همکاری در حضور دکتر پزشکیان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ها شامل «احداث، تجهیز و راه‌اندازی دو مجموعه هتل، بیمارستان و درمانگاه تخصصی و فوق‌تخصصی در محدوده منطقه آزاد دوغارون و مشهد» به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، «احداث نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی فولاد سنگان در شهرستان خواف» به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار، «احداث هتل پنج‌ستاره شرکت آی‌سودای کیش در مشهد» به ارزش پنج هزار میلیارد تومان، «طرح جایگزینی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری کم‌مصرف و ۳۶۰ هزار دستگاه موتور BLDC کولر آبی در شهرستان نیشابور» به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، «احداث، تجهیز و توسعه گاوداری شیری و پرواری شرکت کشت و صنعت خزاعی رفیع در شهرستان تربت‌حیدریه» به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان و «همکاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ملی با استان در روش‌های تأمین سرمایه و بهره‌برداری با مشارکت در پروژه‌های ساختمانی، معدنی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت گردشگری، کشاورزی، هوش مصنوعی و لجستیک» به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

این ۶ تفاهم‌نامه به نمایندگی از ۳۷ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در جریان این نشست به امضا رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

