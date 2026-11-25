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سخنگوی سپاه:
سازندگی و پیشرفت کشور با تفکر بسیجی محقق میشود
سخنگوی سپاه با بیان اینکه تفکر بسیجی تنها یک مفهوم سازمانی نیست، گفت: این تفکر توانسته ظرفیتهای مردمی را در مسیر سازندگی، دفاع و پیشرفت فعال کند.
به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه چهارم آذر، در جمع بسیجیان و فعالان فرهنگی در بندرعباس، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: به فرموده امام خمینی (ره) ، بسیج مدرسه عشق است و امروز تبلور و تجلی این عشق را در عرصههای مختلف کشور مشاهده میکنیم که در جامعه جاری شده و تفکری را شکل داده که میتواند ارادهها را تقویت کند، به میدان بیاورد و به عمل تبدیل کند.
وی با اشاره به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی بسیج افزود: تفکر بسیجی تنها یک مفهوم سازمانی نیست، بلکه یک گفتمان فراگیر بوده که در بستر جامعه ریشه دوانده و توانسته ظرفیتهای مردمی را در مسیر سازندگی، دفاع و پیشرفت فعال کند.
سردار محبی در پایان تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که این تفکر در عرصههای علمی، فناوری، امدادی و فرهنگی نیز به میدان آمده و الگویی عملی برای مدیریت جهادی ارائه کرده است.
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