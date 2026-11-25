سخنگوی سپاه با بیان اینکه تفکر بسیجی تنها یک مفهوم سازمانی نیست، گفت: این تفکر توانسته ظرفیت‌های مردمی را در مسیر سازندگی، دفاع و پیشرفت فعال کند.

به گزارش تابناک،، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه چهارم آذر، در جمعدر بندرعباس، ضمن تبریکاظهار کرد: به فرموده امام خمینی (ره) ، بسیج مدرسه عشق است و امروز تبلور و تجلی این عشق را در عرصه‌های مختلف کشور مشاهده می‌کنیم که در جامعه جاری شده و تفکری را شکل داده که می‌تواند اراده‌ها را تقویت کند، به میدان بیاورد و به عمل تبدیل کند.

وی با اشاره به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی بسیج افزود: تفکر بسیجی تنها یک مفهوم سازمانی نیست، بلکه یک گفتمان فراگیر بوده که در بستر جامعه ریشه دوانده و توانسته ظرفیت‌های مردمی را در مسیر سازندگی، دفاع و پیشرفت فعال کند.

سردار محبی در پایان تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که این تفکر در عرصه‌های علمی، فناوری، امدادی و فرهنگی نیز به میدان آمده و الگویی عملی برای مدیریت جهادی ارائه کرده است.