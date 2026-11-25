گروه استان‌ها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: تفکر بسیجی امروز از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به گفتمانی اثرگذار در میان ملت‌های آزاده و عدالت‌خواه جهان تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت پنجم آذرماه، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، ضمن تبریک این روز تاریخی اظهار کرد: پنجم آذر یکی از درخشان‌ترین برگ‌های زرین انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ روزی که حضرت امام خمینی(ره) فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند تا این نهاد به‌عنوان مدرسه عشق، مکتب مجاهدان و محل پرورش انسان‌های آزاده و نستوه، زمینه‌ساز خدمت خالصانه و تلاش در مسیر رضایت الهی و تحقق آرمان‌های بلند اسلام باشد.

وی افزود: امام شهید نیز بسیج را به تفکری بالنده و فاخر در سطح جهان تبدیل کردند و امروز این شجره طیبه پس از گذشت ۴۷ سال، به درختی تنومند تبدیل شده که به‌عنوان موتور پیشران انقلاب، در عرصه‌های مختلف زمینه‌ساز اعتلای نظام اسلامی بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به تأثیر گسترش تفکر بسیجی در منطقه خاطرنشان کرد: آنچه موجب به چالش کشیده شدن هیمنه رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و تغییر معادلات منطقه‌ای شده و همچنین خروج آمریکا از برخی معادلات و حضورهای پرهزینه در منطقه را رقم زده، از نگاه ما ریشه در گسترش تفکر بسیجی و روحیه مقاومت دارد.

سادات ادامه داد: امروز در سایه تفکر ناب بسیجی، عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران تا سواحل باب‌المندب و دریای مدیترانه و از سوی دیگر تا بخش‌هایی از اروپا و آمریکا گسترش یافته و این روند، هژمونی غرب در منطقه را با چالش مواجه کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت فرامرزی اندیشه بسیجی گفت: به حول و قوه الهی، تفکر بسیج مرزهای اعتقادی، تاریخی و جغرافیایی را درنوردیده و اکنون به‌عنوان گفتمانی در میان ملت‌های آزاده و عدالت‌خواه جهان مطرح است؛ تفکری که خواب نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل را آشفته کرده و رؤیای مستکبران عالم را پریشان ساخته است.