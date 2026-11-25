گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با اشاره به مطالبه چندین‌ساله استان برای اصلاح قانون بومی‌گزینی، خواستار پیگیری جدی این موضوع در سطح ملی شد و گفت: کردستان بارها با ارائه دلایل و مستندات، درخواست اصلاح این قانون را به مراجع ملی منعکس کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از حضور مسئولان و اعضای شورا، اظهار کرد: انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش با نگاه ویژه به استان‌ها، از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و مشکلات مناطق مختلف قرار گیرد تا موضوعاتی که نیازمند حمایت ملی هستند، از طریق وزارتخانه پیگیری و برطرف شوند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات آموزشی کردستان در سطح ملی افزود: هر موضوعی که نیازمند حمایت وزارتخانه باشد، قطعاً با همراهی معاونان و مسئولان وزارت آموزش و پرورش قابل پیگیری است و در مقابل، مسائلی که در حیطه اختیارات مدیران استانی قرار دارد نیز باید توسط مسئولان استان دنبال شود.

ورمقانی با اشاره به موضوع بومی‌گزینی در پذیرش دانشگاه‌ها تصریح کرد: از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تاکنون، اصلاح قانون بومی‌گزینی همواره یکی از مطالبات جدی و به‌حق مردم کردستان بوده است و در دوره استانداران مختلف، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی برای اصلاح این قانون انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: دلایل و توجیهات استان برای اصلاح این قانون بارها به مراجع ملی منعکس شده است، اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده و امیدواریم با پیگیری‌های جدید، این مشکل برطرف شود.

وی همچنین با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از مطالبات آموزش و پرورش گفت: مدیران و مسئولان هر دستگاهی که برای پیشبرد امور نیازمند مکاتبه با استاندار یا صدور دستور در سطح ملی و استانی هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

ورمقانی در ادامه با اشاره به موضوع تسهیلات اشتغال‌زایی مدارس غیردولتی اظهار کرد: در جلسه گذشته نیز این موضوع مطرح شد و در همین راستا با معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل سرمایه‌گذاری استان گفت‌وگو و بر ضرورت بررسی مشکلات این حوزه تأکید شده است.

وی افزود: بخشی از فرایند دریافت تسهیلات به ثبت درخواست در سامانه و ارائه طرح توجیهی اقتصادی مربوط می‌شود. اگر مدارس و مراکز غیردولتی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشند، معاونت اقتصادی استانداری آمادگی دارد برای پیگیری و حمایت از آن‌ها همکاری کند.

معاون استاندار کردستان تأکید کرد: باید این مجموعه‌ها در اولویت‌بندی طرح‌های اشتغال‌زایی استان مورد توجه قرار گیرند تا با وجود محدودیت منابع، امکان بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: اگر هر دستگاه اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، آمادگی داریم با برگزاری جلسات مشترک و سه‌جانبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس دستگاه مربوطه، مشکلات را بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل افزود: در کنار تلاش برای باسواد کردن افراد بی‌سواد، مهم‌ترین وظیفه ما انسداد مبادی بی‌سوادی و جلوگیری از ورود دانش‌آموزان جدید به چرخه بازماندگی از تحصیل است.

وی با بیان اینکه وجود حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان فرهنگی کردستان قابل قبول نیست، تصریح کرد: باید دلایل بازماندن این دانش‌آموزان به‌صورت دقیق بررسی شود. اگر مشکلات اقتصادی خانواده‌ها عامل اصلی باشد، کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌تواند در حمایت از این خانواده‌ها نقش‌آفرینی کند و در مواردی که معلولیت دانش‌آموز یا اعضای خانواده مطرح است، سازمان بهزیستی باید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به طرح نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس، این اقدام را ارزشمند و ضروری دانست و گفت: با توجه به مشکلات حوزه انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز، هزینه‌های انرژی را کاهش دهد و حتی زمینه درآمدزایی برای آموزش و پرورش را فراهم کند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در نصب تجهیزات خورشیدی بیش از ۹۰ مدرسه استان، ابراز امیدواری کرد این طرح با همکاری دستگاه‌های مسئول گسترش یابد و تعداد مدارس بهره‌مند از این ظرفیت افزایش پیدا کند.

ورمقانی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توانمندسازی مدیران و معلمان تأکید کرد و اظهار داشت: بستر توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور، نیروی انسانی توانمند است و این نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش تربیت می‌شود؛ بنابراین هم معلمان و مدیران به‌عنوان تربیت‌کنندگان و هم دانش‌آموزان به‌عنوان تربیت‌شوندگان باید مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: معلمان و مدیران مدارس برای ایفای بهتر مسئولیت خود به آموزش‌های مستمر، به‌روزرسانی دانش و آشنایی با مهارت‌ها و فناوری‌های روز نیاز دارند و نباید اجازه دهیم نظام آموزشی کشور از تحولات علمی و پیشرفت‌های جهانی عقب بماند.

معاون استاندار کردستان در پایان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از مجموعه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همه مسئولان امروز به نوعی محصول نظام تعلیم و تربیت هستند و باید با همین نگاه و احساس مسئولیت، برای تقویت خانواده بزرگ آموزش و پرورش و فراهم کردن بستر توسعه متوازن و پایدار کشور تلاش کنیم.