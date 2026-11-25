گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری مریوان، ضمن قدردانی از خدمات فرماندار پیشین، بر ضرورت تداوم اقدامات مثبت، رفع مشکلات مرز باشماق و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار مریوان، با اشاره به جایگاه اعتماد عمومی در مدیریت کشور اظهار کرد: قدردانی مردم از تلاش‌های مدیران، نشان‌دهنده ارتباط و اعتمادی است که میان مسئولان و جامعه شکل گرفته و همین موضوع، وظیفه مدیران را برای خدمت‌رسانی بیشتر سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد نژاد جهانی در دوران تصدی فرمانداری مریوان افزود: در کنار قدردانی از خدمات و اقدامات انجام‌شده در استان کردستان، نباید از مشکلات و کاستی‌های موجود غافل شد؛ چراکه وظیفه مسئولان، پیگیری مطالبات و تلاش برای بهبود شرایط است.

معاون استاندار کردستان، جابه‌جایی مدیران را به تحویل پرچم در مسابقات دوومیدانی تشبیه کرد و خطاب به مجتبی قبادی، سرپرست جدید فرمانداری مریوان، گفت: انتظار می‌رود مسیر اقدامات مثبت گذشته ادامه پیدا کند و موضوعات و برنامه‌های نیمه‌تمام نیز با جدیت دنبال شود تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار وقفه نشود.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود، مرز بین‌المللی باشماق را یکی از موضوعات مهم شهرستان مریوان دانست و با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دوره مدیریت پیشین تصریح کرد: در این مدت گام‌های مؤثری برای بهبود شرایط مرز و برطرف کردن برخی تنگناها برداشته شده، اما همچنان مسائلی وجود دارد که نیازمند پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری جدی است.

وی همچنین تکریم ارباب‌رجوع را از شاخص‌های مهم نظام اداری دانست و تأکید کرد: مردم باید در مراجعه به ادارات با احترام و برخورد مناسب مواجه شوند و درهای فرمانداری نیز همواره به روی شهروندان باز باشد. گشاده‌رویی، تواضع و پاسخگویی به مطالبات مردم باید از ویژگی‌های اصلی مدیریت در شهرستان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با یادآوری جایگاه فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، همراهی مدیران و مسئولان محلی را لازمه پیشبرد امور دانست و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها با سرپرست جدید فرمانداری شد.

ورمقانی در ادامه با اشاره به سوابق مدیریتی مجتبی قبادی، وی را از نیروهای باتجربه وزارت کشور توصیف کرد و صبوری و دلسوزی را از ویژگی‌های مدیریتی او برشمرد.

وی همچنین با قدردانی از همراهی مردم مریوان با دولت و حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، بر پیوند هویتی مردم کردستان با ایران تأکید کرد و گفت: دشمنان برای تجزیه ایران و کردستان برنامه‌ریزی کرده بودند، اما از این حقیقت غافل بودند که ما کُردها خود را پاره تن ایران می‌دانیم.

معاون استاندار کردستان در پایان با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها و جایگاه‌های مدیریتی ماندگار نیستند، خاطرنشان کرد: پست و مقام گذراست و آنچه از مدیران باقی می‌ماند، خدمت بی‌منت، اخلاص و ایمان در مسیر خدمت به مردم است.

گفتنی است در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از ۱۸ ماه فعالیت نژاد جهانی در سمت فرماندار مریوان، مجتبی قبادی به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.