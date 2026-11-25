سرپرست فرمانداری مریوان تأکید کرد؛
حل مشکلات مردم باید اولویت نخست مدیران باشد
گروه استانها - سرپرست فرمانداری مریوان، بر ضرورت عبور از تشریفات اداری، استفاده از ظرفیتهای مردمی و تمرکز مدیران بر اقدامات عملی برای توسعه شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مجتبی قبادی» در مراسم معارفه خود بعنوان سرپرست فرمانداری مریوان، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمت به مردم و در عین حال تعهدی جدی در برابر مطالبات آنان توصیف کرد و گفت: مدیریت شهرستان باید بر پایه برنامهریزی اصولی، حضور مستمر در میدان و پیگیری بیوقفه مسائل مردم باشد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف شهرستان اظهار کرد: برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر توسعه، نمیتوان به ظرفیت یک دستگاه یا مجموعه خاص بسنده کرد؛ بلکه باید از توان مدیران، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، تشکلهای مردمی، شوراها و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی بهصورت همزمان استفاده کرد.
سرپرست فرمانداری مریوان با تأکید بر اینکه خدمترسانی نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی قرار گیرد، افزود: مردم از مدیران انتظار اقدام و نتیجه دارند و عملکرد دستگاهها زمانی قابل قبول است که آثار آن در زندگی روزمره و وضعیت معیشتی شهروندان دیده شود.
قبادی با انتقاد از بسنده کردن به فعالیتهای اداری و گزارشدهیهای معمول تصریح کرد: جلسات و مکاتبات زمانی ارزشمند هستند که به تصمیم و اقدام منجر شوند و بتوانند بخشی از مشکلات و دغدغههای مردم را برطرف کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت و توانمندیهای مریوان اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و نیروی انسانی از فرصتهای قابل توجهی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در توسعه استان کردستان و منطقه غرب کشور ایفا کند؛ البته تحقق این ظرفیتها مستلزم شناسایی موانع و همکاری همه بخشهای مرتبط است.
قبادی همچنین حفاظت از محیط زیست را یکی از موضوعات مهم مدیریت شهرستان دانست و با اشاره به جایگاه دریاچه زریبار تأکید کرد: صیانت از این میراث طبیعی باید در کنار برنامههای توسعهای مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در پایان، اعتماد و رضایت شهروندان را مهمترین دستاورد دوران مسئولیت خود دانست و تأکید کرد که نتیجه اقدامات مدیریتی باید در بهبود شرایط زندگی مردم نمایان شود.
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