گروه استان‌ها - سرپرست فرمانداری مریوان، بر ضرورت عبور از تشریفات اداری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تمرکز مدیران بر اقدامات عملی برای توسعه شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «مجتبی قبادی» در مراسم معارفه خود بعنوان سرپرست فرمانداری مریوان، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمت به مردم و در عین حال تعهدی جدی در برابر مطالبات آنان توصیف کرد و گفت: مدیریت شهرستان باید بر پایه برنامه‌ریزی اصولی، حضور مستمر در میدان و پیگیری بی‌وقفه مسائل مردم باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرستان اظهار کرد: برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر توسعه، نمی‌توان به ظرفیت یک دستگاه یا مجموعه خاص بسنده کرد؛ بلکه باید از توان مدیران، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، شوراها و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.

سرپرست فرمانداری مریوان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی قرار گیرد، افزود: مردم از مدیران انتظار اقدام و نتیجه دارند و عملکرد دستگاه‌ها زمانی قابل قبول است که آثار آن در زندگی روزمره و وضعیت معیشتی شهروندان دیده شود.

قبادی با انتقاد از بسنده کردن به فعالیت‌های اداری و گزارش‌دهی‌های معمول تصریح کرد: جلسات و مکاتبات زمانی ارزشمند هستند که به تصمیم و اقدام منجر شوند و بتوانند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم را برطرف کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت و توانمندی‌های مریوان اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و نیروی انسانی از فرصت‌های قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه استان کردستان و منطقه غرب کشور ایفا کند؛ البته تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم شناسایی موانع و همکاری همه بخش‌های مرتبط است.

قبادی همچنین حفاظت از محیط زیست را یکی از موضوعات مهم مدیریت شهرستان دانست و با اشاره به جایگاه دریاچه زریبار تأکید کرد: صیانت از این میراث طبیعی باید در کنار برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان، اعتماد و رضایت شهروندان را مهم‌ترین دستاورد دوران مسئولیت خود دانست و تأکید کرد که نتیجه اقدامات مدیریتی باید در بهبود شرایط زندگی مردم نمایان شود.