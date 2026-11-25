اعتراض به سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر تجاوزات به ایران



به گزارش تابناک، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بخش‌هایی از سخنان «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران در شصت‌وهفتمین نشست کمیسیون مقدماتی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) را منتشر کرد.

نجفی در این نشست تأکید کرد که در جریان تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هزاران غیرنظامی از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز دختر به‌طرز وحشیانه‌ای به شهادت رسیدند.

وی در ادامه اظهار کرد: متجاوزان به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان قرار دارند، حمله کردند که این اقدام، تجاوزی علیه موضوع و هدف خود پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای نیز محسوب می‌شود و می‌تواند لازم‌الاجرا شدن این پیمان را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین تأکید کرد: سکوت نهادهایی که مسئولیت عدم اشاعه، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی به آن‌ها سپرده شده است، در برابر چنین اقدامات متخلفانه بین‌المللی، پرسش‌های جدی درباره جایگاه، اعتبار و کارآمدی آن‌ها مطرح می‌کند.



