دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان از شناسایی چهار متهم و دستگیری ۲ نفر در پرونده مسمومیت‌های الکلی اخیر استان هرمزگان داد.

به گزارش تابناک، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استانبا اشاره بهدیگر بر اثردر این استان: در نخستین لحظات اعلام خبر توسط مسئولان رسمی، فوراً دستورات ویژه ای جهت کشف حقیقت و زوایای مختلف این اقدام مجرمانه از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد.

وی افزود: با آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده و شروع تحقیقات، سرنخ‌هایی از عاملین این حادثه از سوی ضابطین کشف و به مقامات مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعلام شد.

دادستان بندرعباس ادامه داد: بلافاصله با صدور دستورات مقتضی قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونین آغاز شد و ضمن شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز، ۲ نفر از متهمین و عوامل تولید مشروبات الکلی مسموم دستگیر شدند.

اکبری تأکید کرد: متهمین هم اکنون با قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برند، تحقیقات فنی و پلیسی از بازداشت‌شدگان بلافاصله از همان لحظه دستگیری آغاز شده است.

منبع: میزان