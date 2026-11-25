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واکنش عمار حکیم به اختلافات داخلی عراق
رهبر جریان حکمت ملی عراق بر تعمیق روابط اجتماعی میان فرزندان یک جامعه و انسجام داخلی برای عبور از چالشها تاکید کرد.
به گزارش تابناک، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه در سفر به استان میسان در جنوب این کشور بر تعمیق روابط اجتماعی میان فرزندان یک جامعه و انسجام داخلی برای عبور از چالشها تاکید کرد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن اشاره به این مسئله که پروژههای اصلاحات با خون سران و مصلحان آبیاری میشود، نسبت به عبور از چالشها و حرکت عراق به سمت توسعه و شکوفایی ابراز امیدواری کرد.
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