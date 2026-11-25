

به گزارش تابناک، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه در سفر به استان میسان در جنوب این کشور بر تعمیق روابط اجتماعی میان فرزندان یک جامعه و انسجام داخلی برای عبور از چالش‌ها تاکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن اشاره به این مسئله که پروژه‌های اصلاحات با خون سران و مصلحان آبیاری می‌شود، نسبت به عبور از چالش‌ها و حرکت عراق به سمت توسعه و شکوفایی ابراز امیدواری کرد.