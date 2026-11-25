

به گزارش تابناک، انفجارهای پیاپی و آتش‌سوزی گسترده در کارخانه هوافضای ویترفورد آمریکا (Weatherford Aerospace) رخ داد و مخازن اسید منفجر شدند.

بنا بر این گزارش، آتش مهار شده، اما علت و پیامدهای احتمالی همچنان نامشخص است.

منبع: تسنیم