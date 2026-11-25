0بازدید
انفجارهای پیاپی و آتشسوزی در کارخانه هوافضای ویترفورد
منابع خبری از وقوع انفجار و آتشسوزی مهیب در کارخانه هوافضای ویترفورد آمریکا گزارش میدهند.
به گزارش تابناک، انفجارهای پیاپی و آتشسوزی گسترده در کارخانه هوافضای ویترفورد آمریکا (Weatherford Aerospace) رخ داد و مخازن اسید منفجر شدند.
بنا بر این گزارش، آتش مهار شده، اما علت و پیامدهای احتمالی همچنان نامشخص است.
منبع: تسنیم
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.