مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که در صورت وقوع جنگی دیگر، جغرافیای پاسخ ایران گسترده‌تر، سطح و شدت حملات متفاوت و دکترین نظامی کشور نیز تغییر خواهد کرد.



به گزارش تابناک، حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شبکه العالم، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از موضع آمریکا و احتمال آغاز دور جدیدی از رویارویی نظامی گفت: آمریکایی‌ها اگر بخواهند عقلانی و منطقی رفتار کنند، باید دست از جنگ بردارند؛ زیرا می‌دانند که راه‌حل نظامی برای مقابله با ایران وجود ندارد.

این مقام نظامی افزود: رفتار آمریکا، چه در جریان تجاوز به ایران و چه در شرایط کنونی که پس از دو جنگ در حال تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی خود است، نشان می‌دهد که عقلانیت و منطق بر تصمیم‌گیری‌های این کشور حاکم نیست.

مقدم‌فر با اشاره به داستان "فاوست" اثر گوته اظهار داشت: در غرب داستان معروفی وجود دارد که گوته آن را نقل کرده است؛ داستان شخصی که روح، جان، اخلاقیات و همه وجود خود را به شیطان واگذار می‌کند تا شیطان به او کمک کند و به قدرت برسد… آمریکایی‌ها امروز در چنین وضعیتی قرار دارند؛ هم خودشان و هم شیطانی که کار را به او واگذار کرده‌اند، یعنی شیطان بزرگ و شیطان کوچک، دارای یک روح شیطانی هستند و اکنون به استیصال و شکست رسیده‌اند.

وی ادامه داد: اگر آمریکایی‌ها بخواهند عقلانی رفتار کنند، باید دست بکشند؛ اما روح استکباری حاکم بر آنها اجازه چنین تصمیمی را نمی‌دهد. آنها به بن‌بست رسیده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند؛ مانند کسی که در باتلاق گرفتار شده و هرچه بیشتر دست‌وپا می‌زند، بیشتر در آن فرو می‌رود.

مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر آمادگی ایران در برابر هرگونه اقدام آمریکا گفت: ما دو جنگ را با این طرف‌ها پشت سر گذاشته‌ایم و به اذعان افکار عمومی و استراتژیست‌های جهان، آنها در هر دو جنگ شکست خوردند و به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها و از هر جهت آماده‌تر از گذشته هستند و برای هرگونه نبرد احتمالی آمادگی دارند.

آمریکا هم در بن‌بست راهبردی قرار دارد و هم فریبکاری را در دستور کار دارد

مقدم‌فر در پاسخ به پرسشی درباره هم‌زمانی تهدیدهای دونالد ترامپ به حمله علیه ایران با سخنان او درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و اینکه آیا این رفتار نشانه سردرگمی واشنگتن یا بخشی از راهبرد آن برای گرفتن امتیاز از ایران است، گفت: فریبکاری در ذات آمریکایی‌ها و در دی‌ان‌ای آنهاست. ما دو بار در میانه مذاکرات با آمریکایی‌ها بودیم و آنها هر دو بار در جریان مذاکره به ما حمله کردند؛ بنابراین فریبکاری بخشی از ذات و رفتار آنهاست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هر دو احتمال را در نظر دارد؛ هم احتمال فریبکاری آمریکا و هم احتمال استیصال و درماندگی این کشور را. ما می‌دانیم که آمریکایی‌ها به بن‌بست و ناتوانی رسیده‌اند، اما در عین حال می‌دانیم که فریبکاری را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.

مقدم‌فر تصریح کرد: این بار فریب نخواهیم خورد. در یک ضرب‌المثل ایرانی آمده است که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. این بار، برای سومین مرتبه اجازه نخواهیم داد آمریکایی‌ها ما را فریب دهند. ما کاملاً آماده‌ایم و در عین آگاهی از قرار داشتن آمریکا در یک بن‌بست راهبردی، خود را برای هر وضعیتی آماده کرده‌ایم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی اهداف مشترکی برای مقابله با ایران دارند

مشاور فرمانده کل سپاه در پاسخ به پرسشی درباره نقش رژیم صهیونیستی در کشاندن آمریکا به جنگ با ایران، محاسبات واشنگتن درباره امکان کنترل زمان و پایان جنگ و همچنین هزینه‌های جنگ اخیر، گفت: اینکه گفته می‌شود اسرائیل، آمریکا را به جنگ کشاند، نباید بهانه‌ای برای توجیه رفتار آمریکایی‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که تصور کنیم آنها منطقی یا انسان‌های خوبی هستند و این اسرائیل بوده که مسئولیت را بر عهده دارد. آمریکا و اسرائیل هر دو استکبار و ستمگرند و هر دو دارای روحیه کودک‌کشی، ظلم و سلطه‌طلبی هستند.

وی افزود: اینکه کدام‌یک دیگری را به جنگ کشانده، بحث جداگانه‌ای است؛ اما واقعیت این است که رژیم صهیونیستی با محاسباتی نادرست آمریکا را وارد جنگ کرد. این اقدام در عین حال از آرزوهای خود آمریکا نیز بود؛ زیرا واشنگتن سال‌ها در پی چنین رویارویی مستقیمی با ایران بود.

مقدم‌فر با اشاره به سابقه ۴۶ ساله تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمریکایی‌ها در این سال‌ها به‌صورت غیرمستقیم با ایران در جنگ بوده‌اند؛ از جمله از طریق جنگ اقتصادی، تلاش برای ایجاد جنگ داخلی، سازماندهی گروهک‌ها و انداختن آنها به جان ایران. همچنین آنها صدام را فریب دادند و جنگ تحمیلی هشت‌ساله را علیه کشورمان به راه انداختند. بنابراین، این اقدامات در تقابل آمریکا با ایران موضوع تازه‌ای نبود.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت جنگ اخیر این بود که آمریکایی‌ها برای نخستین بار، به‌جای استفاده از نیروهای نیابتی، گروهک‌ها، صدام و دیگران، خودشان به‌طور مستقیم وارد رویارویی با ایران شدند؛ اقدامی که نتیجه محاسبات اشتباه بود.

مقدم‌فر گفت: رژیم صهیونیستی با محاسبات نادرست و بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار آمریکا قرار داده بود، به این کشور تضمین داده بود که می‌تواند ظرف سه تا چهار روز ایران را از پا درآورد. به این ترتیب، جنگ ۱۲روزه آغاز شد. آمریکایی‌ها در ابتدا به‌صورت غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کردند، اما پس از چهار تا پنج روز متوجه شدند محاسباتشان اشتباه بوده است و در باتلاقی گرفتار شده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در روزهای هشتم، نهم یا دهم به این نتیجه رسیدند که باید مستقیماً وارد میدان شوند. رژیم صهیونیستی از آنها خواست که به‌طور مستقیم وارد جنگ شوند و کمک کنند. آمریکا در روز دهم جنگ ۱۲روزه وارد میدان شد و تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد و مدعی شد که پرونده هسته‌ای ایران را پایان داده است.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در جنگ نخست، صهیونیست‌ها با محاسبات اشتباه خود آمریکا را وارد جنگ کردند و آمریکا نیز ناخواسته در این وضعیت گرفتار شد و در شکست رژیم صهیونیستی شریک شد. جنگ دوم نیز به همین ترتیب بود، با این تفاوت که این بار آمریکا مستقیماً وارد میدان شد و رژیم صهیونیستی به کمک آن آمد. با این حال، هر دو طرف در هر دو جنگ شکست خوردند.

وی در پایان این بخش تأکید کرد: اینکه اسرائیل آمریکا را به جنگ کشاند یا نه، موضوعی جداگانه است؛ زیرا هر دو طرف اهداف و آرزوهای مشترکی برای از بین بردن ایران داشتند.

چهار تغییر اساسی در معادله جنگ احتمالی آینده

مقدم‌فر در پاسخ به پرسشی درباره واکنش ایران در صورت تحمیل جنگی جدید و اینکه آیا تهران به پاسخ متقابل به حملات بسنده خواهد کرد یا در پی تحمیل معادلات جدید و تغییر معادلات منطقه‌ای خواهد بود، گفت: فرض ما این است که جنگ دیگری رخ خواهد داد و نیروهای مسلح ایران امروز برای جنگ سوم با آمریکا و رژیم صهیونیستی آماده‌اند؛ اما این جنگ، در صورت وقوع، با دو جنگ گذشته متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به چهار مؤلفه اصلی این تفاوت اظهار داشت: نخستین مؤلفه، جغرافیای پاسخ ایران است. ما در دو جنگ قبلی، به‌ویژه جنگ دوم، اعلام کردیم و در جنگ نخست نیز رهبر شهیدمان این قاعده را مطرح کردند که اگر جنگی رخ دهد، به جغرافیای ایران محدود نخواهد بود و منطقه‌ای خواهد شد.

مقدم‌فر افزود: این بار جغرافیای پاسخ ایران قطعاً گسترده‌تر خواهد بود و حتی به منطقه نیز محدود نخواهد ماند. هر نقطه‌ای که از آن تهدیدی علیه ایران وجود داشته باشد، با پاسخ ما مواجه خواهد شد؛ هر کجا که باشد، حتی در هر نقطه‌ای از جهان.

وی دومین مؤلفه را سطح و شدت پاسخ دانست و گفت: قطعاً پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود و سطح آن با گذشته تفاوت خواهد داشت.

مشاور فرمانده کل سپاه، به‌کارگیری فناوری‌ها و جنگ‌افزارهای جدید را سومین مؤلفه برشمرد و تصریح کرد: در جنگ آینده از فناوری‌ها و جنگ‌افزارهای جدیدی استفاده خواهیم کرد که شگفتانه‌هایی برای دشمن خواهند بود و او را متحیر خواهند کرد.

مقدم‌فر چهارمین مؤلفه را تغییر دکترین نظامی ایران عنوان کرد و گفت: دکترین نظامی ما تغییر کرده است و طرف مقابل آثار این تغییر را خواهد دید.

وی با اشاره به روند دو جنگ گذشته اظهار داشت: جنگ نخست ۱۲ روز و جنگ دوم ۴۰ روز طول کشید و در هر دو مورد، طرف مقابل پس از مدتی کوتاه به این نتیجه رسید که شکست خورده و به اهداف خود نخواهد رسید. به همین دلیل، افراد و کشورهایی را به‌عنوان واسطه اعزام می‌کرد تا با ایران گفت‌وگو کنند.

مقدم‌فر افزود: در جنگ نخست، طرف مقابل شاید در روزهای چهارم و پنجم به این نتیجه رسید و در جنگ دوم نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ یا ۱۵ روز طول کشید تا به این جمع‌بندی برسد. اما در جنگ احتمالی آینده، آنها از همان روز اول یا دوم به این نتیجه خواهند رسید که شکست خواهند خورد و این شکست بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

وی تأکید کرد: جنگ آینده برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها پرهزینه‌تر خواهد بود و آنها با جنگی روبه‌رو خواهند شد که پیش از این تجربه نکرده‌اند.

پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا برای حمله به ایران، اهداف مشروع خواهند بود

مقدم‌فر در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اینکه آیا ایران همچنان این پایگاه‌ها را اهداف مشروع خود می‌داند، همچنین درباره چگونگی حفظ روابط با کشورهای عربی همسایه در کنار تقابل با آمریکا، گفت: سیاست و دکترین جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی، برقراری روابط خوب و عمیق با کشورهای همسایه است.

وی افزود: ما بارها این موضوع را اعلام کرده‌ایم و وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح نیز تأکید کرده‌اند که ایران با کشورهای منطقه جنگی ندارد و با همه آنها دوست است.

مقدم‌فر در عین حال تصریح کرد: وقتی آمریکا از پایگاه‌هایی که در منطقه در اختیار دارد برای حمله به ایران استفاده می‌کند، مسئله متفاوت می‌شود. از نظر حقوقی، اخلاقی، منطق نظامی و سیاسی، هر منطقه‌ای از خاک کشورهای دیگر که آمریکا از آن برای استقرار پایگاه‌های خود و حمله به ایران استفاده کند، هدف ما قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این موضوع را به همه کشورهای منطقه اعلام کرده‌ایم و آنها می‌دانند که در این موضع صادق هستیم و با آنها جنگی نداریم. حتی به کشورهایی که بیشترین امکانات را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده‌اند و به آنها کمک کرده‌اند، از جمله در موضوع محاصره دریایی و مسئله تنگه هرمز و بسته شدن آن، نیز اعلام کرده‌ایم که با آنها دوست هستیم و در این دوستی صداقت داریم.

مقدم‌فر تأکید کرد: ما خواهان روابطی عمیق‌تر و مستحکم‌تر با کشورهای منطقه هستیم، هرچند می‌دانیم آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نمی‌خواهند چنین روابط دوستانه‌ای برقرار شود. بنابراین، اگر کشوری اجازه دهد آمریکا از خاک آن برای استقرار پایگاه و حمله به ایران استفاده کند، ما آن پایگاه را هدفی مشروع می‌دانیم؛ اما این مسئله مانع از ادامه روابط دوستانه ما با آن کشورها نخواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری کشورهای منطقه در مناسبات امنیتی خود با آمریکا گفت: توصیه ما به کشورهای همسایه این است که در دو جنگ اخیر دیدند آمریکا قادر نیست امنیت آنها را حفظ کند؛ این کشور حتی نتوانست امنیت پایگاه‌های خود را نیز تأمین کند. بنابراین، کشورهای منطقه نباید در زمینه امنیت به آمریکا تکیه کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه افزود: اتکای کشورهای منطقه در حوزه امنیت باید بر توانمندی‌های خود، مردمشان و ایجاد امنیت جمعی استوار باشد. ما باید با یکدیگر متحد شویم؛ زیرا امنیت جمعی می‌تواند برای کشورهای منطقه امنیت‌آفرین باشد. امنیت باید درون‌زا باشد و کشورها برای تأمین امنیت خود به توانمندی‌های داخلی تکیه کنند.

مقدم‌فر همچنین با اشاره به فروش گسترده تسلیحات آمریکایی به برخی کشورهای منطقه با قیمت‌های گزاف گفت: آمریکایی‌ها به بهانه تأمین امنیت، سلاح‌های خود را به‌وفور و با قیمت‌های بالا به این کشورها می‌فروشند، اما در عمل چنین امنیتی را برای آنها فراهم نمی‌کنند.

وی افزود: ما از این مسئله ناراحت بودیم که آمریکایی‌ها حتی به برخی کشورهای منطقه توهین کرده و از آنها با تعبیر «گاو شیرده» یاد کرده‌اند. آمریکا مانند نمرود و فرعون رفتار می‌کند؛ همان‌گونه که در قرآن درباره فرعون آمده است که قوم خود را تحقیر و تضعیف می‌کرد تا از او اطاعت کنند، آمریکا نیز در قبال کشورهای منطقه همین رویه را در پیش گرفته است.

سامانه‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل در برابر توان موشکی ایران ناکارآمد بودند

مقدم‌فر در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره ناتوانی آمریکا در حفاظت از پایگاه‌های خود در منطقه و عملکرد سامانه‌های دفاعی چندلایه رژیم صهیونیستی، از جمله گنبد آهنین، در برابر توان موشکی ایران گفت: امروز در جهان چیزی به نام پدافند و دفاع مطلق وجود ندارد و جنگ اخیر این مسئله را ثابت کرد.

وی افزود: اسرائیلی‌ها پیش‌تر اعلام می‌کردند که سامانه‌هایی مانند گنبد آهنین، پاتریوت و دیگر سامانه‌های دفاعی را در اختیار دارند، اما همه این مؤلفه‌ها و لایه‌های مختلف دفاعی در جریان جنگ اخیر ناکارآمدی خود را نشان دادند.

مقدم‌فر خاطرنشان کرد: که رژیم صهیونیستی و آمریکا در حوزه دفاعی با ناتوانی روبه‌رو شده‌اند و ذخایر موشکی و مهمات آنها نیز با محدودیت مواجه شده است.

وی گفت: آنها پیش از این به توانمندی‌های نظامی خود افتخار می‌کردند، اما در این جنگ نه‌تنها یک سامانه پدافندی، بلکه لایه‌های مختلف دفاعی آنها نیز نتوانستند مانع حملات شوند.

مقدم‌فر همچنین با اشاره به جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی اظهار داشت: حتی جنگنده‌هایی که آنها به توانمندی‌شان افتخار می‌کردند و در جهان درباره آنها تبلیغ می‌شد، از جمله اف‌ـ۱۵، اف‌ـ۱۶ و اف‌ـ۳۵، در این جنگ هدف قرار گرفتند و سقوط کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه تأکید کرد: موشک‌های آنها نیز بی‌اثر شد و امروز دیگر صحبت از پدافند مطلق نیست؛ آنها حتی نتوانستند با سامانه‌های دفاعی خود حصار و حفاظی برای اسرائیل ایجاد کنند و آمریکایی‌ها نیز در این زمینه ناتوان بودند.

ایران برای غافلگیر کردن دشمن در جنگ احتمالی آینده ابزارهای جدیدی دارد

مقدم‌فر در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات ایجادشده در معادله نظامی ایران و ابزارهای جدید این کشور برای غافلگیر کردن دشمن در صورت تصمیم ترامپ به آغاز جنگی دیگر گفت: ایران امروز، ایران گذشته نیست و ایران جدیدی شکل گرفته است. اگر آمریکایی‌ها بار دیگر تصمیم به جنگ بگیرند، باید خود را برای وضعیت جدیدی آماده کنند.

وی افزود: امروز شگفتانه‌هایی طراحی کرده‌ایم که طرف مقابل را غافلگیر خواهد کرد. ایران در فناوری موشکی به نقاط و دستاوردهای جدیدی رسیده است که قطعاً دشمن را متحیر خواهد کرد و آمریکایی‌ها در بن‌بستی که اکنون در آن قرار دارند، بیش از پیش گرفتار خواهند شد.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر آمادگی ایران برای جنگ احتمالی آینده گفت: ما امروز کاملاً آماده‌ایم. این آمادگی هم در مردم، هم در نیروهای مسلح و هم در فرمانده کل قوا و رهبری وجود دارد و همه برای جنگ بعدی آماده‌اند؛ اما طرف مقابل آماده نیست و قطعاً شکست خواهد خورد.