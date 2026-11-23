سردار وحیدی: سپاه به هرگونه تهدید پاسخی پشیمانکننده خواهد داد
سردار سرلشکر وحیدی به مناسبت سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا با صدور پیامی این روز را گرامی داشت.
به گزارش تابناک، سردار سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا با صدور پیامی این روز را گرامی داشت.
در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مادران بزرگوار و همسران سرافراز شهیدان والامقام ایران اسلامی
سلام علیکم بما صبرتم؛
در سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، در نهایت تواضع، از شما بانوان فداکار و صبور که با الگوگیری از سیره نورانی حضرت امالبنین(س) و حضرت زینب کبری(س) ، عزیزترین سرمایههای خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن تقدیم کردهاید، قدردانی میکنیم.
شما نمادهای ایثار، بصیرت و استقامت هستید که در دوران دفاع مقدس هشتساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی _صهیونی و حمایت آگاهانه از جبهههای مقاومت، امنیت، خدمت و سلامت، پرچم عزت و وفاداری به آرمانهای شهیدان را برافراشته نگه داشتهاید؛ به گونهای که استکبار جهانی اعم از آمریکای کودککش و رژیم سفاک صهیونیستی را از اقدام علیه کشور عزیزمان مأیوس و ناامید ساخته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکال به خداوند متعال و تمسک به قرآن و ولایت و بهرهمندی از حمایت ملّت مبعوثشده، بویژه پشتیبانی شما بانوان مؤمن و انقلابی، با اقتدار در مسیر دفاع از اسلام و ایران و مقابله با دشمنان، راست قامت ایستاده است و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز جبهه استکبار و صهیونیسم، پاسخی قاطع و پشیمانکننده در جغرافیای تهدید خواهد داد.
بیتردید، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی مرهون پیوند ملّت، رزمندگان و مجاهدان میدان و همچنین صبر، بصیرت و فداکاری مادران و همسران شهدا است. شما ستونهای استوار انقلاب و پرورشدهندگان نسلهای عزتمند آینده این سرزمین هستید.
ضمن گرامیداشت این روز ارزشمند، در برابر عظمت، صبر، اخلاص و شجاعت شما سر تعظیم فرود میآوریم و عهد میبندیم که تحت تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی) ، با پاسداری از آرمانهای شهدا و ادامه راه پرافتخار آنان، تا تحقق وعده الهی استوار بمانیم. دعای خیر شما توشه راه ماست.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
منبع: سپاه نیوز
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نظرات بینندگان
دست مریزاد. دعای خیر همه بدرقه راهتان است.
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