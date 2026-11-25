سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ضربات دقیق به اهداف مهم رژیم سعودی در جده و بندر جیزان خبر داد.



به گزارش تابناک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای مسلح یمن در پاسخ به حملات سعودی به بندر الحدیده، دو عملیات کوبنده انجام دادند.

وی افزود: عملیات نخست با دقت به بندر جده و عملیات دیگر با اصابت مستقیم به بندر جیزان انجام شد و خساراتی به این مواضع وارد آمد.

یحیی سریع گفت: در برابر هرگونه تجاوز به بندر الحدیده بدون درنگ و فورا پاسخ می‌دهیم و معادلات بازدارندگی «بندر در برابر بندر» را تثبیت می‌کنیم.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن از تداوم عملیات نظامی در عمق خاک عربستان سعودی و «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» خبر داده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: هدف از ادامه عملیات نظامی، توقف حملات علیه یمن و پایان دادن به محاصره این کشور است.



