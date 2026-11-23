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تصاویر لحظات انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای به رهبری در مجلس خبرگان
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تصاویر اجلاس فوق العاده خبرگان رهبری و انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، روایت شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین تصاویر بمباران ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برای عدم برگزاری جلسه انتخاب رهبر را میبینید.
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