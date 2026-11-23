جزئیات دستور نظامی مهم درباره تنگه هرمز دستور امیر حاتمی فرمانده کل ارتش به فرمانده نداجا درباره شیوه بستن تنگه هرمز را می‌بینید و می‌…

پزشکیان به عارف تشر زد؟ عکس العمل پزشکیان مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف تشر زد و اختلاف‌ها بالا گرفته است؟ عکس العمل پزشکیان را می‌بینید…

تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله به قشم تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله آمریکا به قشم و توصیه شان به مردم برای وطن فروشی را می‌بینید. …