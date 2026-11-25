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واکنش بقایی به ادعای سناتور آمریکایی درباره برنامه هستهای ایران
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعای یکی از سناتورهای آمریکایی (سناتور جان کورنین) درباره برنامه هستهای ایران، در شبکه ایکس واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه در واکنش به ادعای سناتور جان کورنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
نادانی گفت: در حدیث است که یعقوب را شغال بر سر مناره خورد. یکی برخاست و فریاد زد: ای نادان! در حدیث نبود و در قرآن بود؛ یعقوب نبود و یوسف بود؛ بالای مناره نبود و ته چاه بود؛ شغال نبود و گرگ بود؛ و تازه اصل خبر دروغ است!
این سناتور آمریکایی هم اگر خودش را محدود به متون و القائات ایپک درباره ایران نمیکرد، احتمالا از همان اول میفهمید اظهارنظر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ۱۸ نوامبر، درباره توسعه تأسیسات غنیسازی اورانیوم در یونگبیون بوده و این تاسیسات هم در کره شمالی است، نه ایران!
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