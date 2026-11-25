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چرا مهران مدیری و رضا عطاران به تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه همکار قدیمی‌شان نیامدند و علاوه بر این دو چهره، اغلب هنرمندانی که همکاری طولانی داشتند، خودشان را به بهشت زهرا نرساندند؟ مهران مهام، تهیه‌کننده و فیلم نامه نویس در توجیه این اتفاق که تکرار رفتار مشابه با ترانه علیدوستی در تشییع حمید علیدوستی است، گفت: «رضا عطاران و برخی دیگر از بازیگران در شهرستان آفیش بودند برای همین امروز نیامدند؛ البته از آقای مهران مدیری خبری ندارم... درباره نیامدن برخی هنرمندان باید گفت که واقعیت این است که وقتی هنرمندی در قطعه هنرمندان تشییع می‌شود همکاران ما واقعاً اذیت می‌شوند؛ لطف مردم است اما آنها از عکس گرفتن در این شرایط اذیت می‌شوند... سیروس میمنت و نعیمه نظام‌دوست نیز حالشان بد شد که با همراهی اطرافیانشان بازگشتند...» روایت مهام را می‌بینید و می‌شنوید.