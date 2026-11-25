قنبر پلو یکی از انواع غذاهای خوشمزه و مجلسی شیرازی است که با مواد متنوعی تهیه می‌شود، برای دیدن این آموزش آشپزی ساده در ادامه با ما همراه باشید.

به گزارش تابناک؛ قنبر پلو یکی از انواع غذاهای خوشمزه و مجلسی شیرازی است که با مواد متنوعی تهیه می‌شود، برای دیدن این آموزش آشپزی ساده در ادامه با ما همراه باشید.

مواد لازم برای ۴ نفر

برنج: ۳ تا ۴ پیمانه

گوشت چرخ کرده: ۴۰۰ گرم

گردو :۵۰ گرم

کشمش پلویی: ۱۰۰ گرم

رب انار: ۲ قاشق غذاخوری

پیاز :۱ عدد درشت

زعفران دم کرده :۳ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه :به مقدار کافی

روغن و زردچوبه: به مقدار کافی

دستور پخت قنبر پلو

مرحله اول

برای تهیه قنبر پلو شیرازی ابتدا گوشت چرخ کرده را داخل یک کاسه مناسب می‌ریزیم و مقداری زردچوبه، نمک و فلفل سیاه به آن اضافه می‌کنیم و چند دقیقه گوشت را با دست ورز می‌دهیم تا کاملا منسجم و یکدست شود.

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مرحله دوم

در این مرحله از گوشت چرخ کرده کوفته قلقلی هایی به اندازه فندق درست می‌کنیم، سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار می‌دهیم و صبر می‌کنیم تا روغن داغ شود. حالا کوفته‌های قلقلی را درون روغن سرخ می‌کنیم.

مرحله سوم

پس از اینکه سرخ کردن گوشت‌های قلقلی به پایان رسید، آنها را کنار می‌گذاریم. در ادامه پیاز را به صورت خلالی خرد می‌کنیم و در همان تابه ای که گوشت‌ها سرخ کردیم کمی تفت می‌دهیم تا پیاز شفاف و سبک شود.

چهارم

در این مرحله مغز گردوها را به صورت ریز خرد می‌کنیم و به پیاز اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم، سپس کشمش پلویی را اضافه می‌کنیم و انرا نیز کمی تفت می‌دهیم، سپس گوشت‌های قلقلی را اضافه می‌کنیم.

مرحله پنجم

در این مرحله رب انار را با کمی آب جوش رقیق می‌کنیم و به همراه ۱ قاشق غذاخوری زعفران دم کرده به تابه اضافه می‌کنیم و چند دقیقه مواد را تفت می‌دهیم تا زعفران و رب انار با دیگر مواد یکدست شوند، سپس تابه را از روی حرارت کنار می‌گذاریم.

مرحله ششم

در این مرحله یک قابلمه مناسب روی حرارت قرار می‌دهیم و آنرا تا نیمه آب پر می‌کنیم و روی حرارت زیاد قرار می‌دهیم تا آب جوش بیاید، سپس ۱ قاشق غذاخوری نمک به همراه ۱ قاشق غذاخوری روغن مایع به آب جوش اضافه می‌کنیم.

مرحله هفتم

سپس برنج را که از قبل نسبت به نوع آن به مدت ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت در آب ولرم خیسانده ایم، به آب جوش اضافه می‌کنیم و اجازه می‌دهیم به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه درون آب جوش بماند تا نرم شود، سپس برنج را با آب ولرم آبکشی می‌کنیم.

مرحله هشتم

حالا قابلمه ای که برای پخت قنبر پلو در نظر گرفته ایم را روی حرارت ملایم قرار می‌دهیم و ۲ قاشق غذاخوری روغن مایع کف قابلمه می‌ریزیم، سپس به سلیقه خود برای ته دیگ از سیب زمینی اسلایس شده یا نان استفاده می‌کنیم.

مرحله نهم

حالا روی ته دیگ را با یک لایه برنج می‌پوشانیم و روی برنج مقداری از مخلوط گوشت قلقلی می‌ریزیم و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا قابلمه پر شود، در لایه آخر باید از برنج استفاده کنیم، روی برنج ۲ قاشق غذاخوری روغن و باقیمانده زعفران را می‌ریزیم.

مرحله دهم

در این مرحله درب قابلمه را می‌گذاریم و اجازه می‌دهیم برنج به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت دم بکشد، حالا مواد را داخل قابلمه مخلوط می‌کنیم و درون ظرف مورد نظرمان می‌کشیم. برای تزیین غذا هم می‌توانیم از گوشت‌های قلقلی استفاده کنیم.

منبع: چی شی



