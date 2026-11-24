این تصویر زیبا از پلور در شرق تهران، آسمانی شفاف، قله‌های برفی را به نمایش می‌گذارد؛ منظره‌ای که بیشتر به یک تابلوی نقاشی شباهت دارد تا یک عکس واقعی.

به گزارش تابناک؛ پس از چند روز آلودگی هوا، وزش باد به داد تهران رسید. این تصویر زیبا از پلور در شرق تهران، آسمانی شفاف، قله‌های برفی را به نمایش می‌گذارد؛ منظره‌ای که بیشتر به یک تابلوی نقاشی شباهت دارد تا یک عکس واقعی.