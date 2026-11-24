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تصویر زیبا از آسمان آبی پلور
این تصویر زیبا از پلور در شرق تهران، آسمانی شفاف، قلههای برفی را به نمایش میگذارد؛ منظرهای که بیشتر به یک تابلوی نقاشی شباهت دارد تا یک عکس واقعی.
به گزارش تابناک؛ پس از چند روز آلودگی هوا، وزش باد به داد تهران رسید. این تصویر زیبا از پلور در شرق تهران، آسمانی شفاف، قلههای برفی را به نمایش میگذارد؛ منظرهای که بیشتر به یک تابلوی نقاشی شباهت دارد تا یک عکس واقعی.
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نظرات بینندگان
واقعا پوستر یه ، یه منظره زیبا از شهر ی در ایران . فقط حیف که من اینجا نرفتم و ندیدمش
شرق تهران ؟؟؟!!!
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