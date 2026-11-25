حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، اتهامات مطرح‌شده درباره نقش داشتن در فعالیت‌های امنیتی در خاک اردن را رد و آنها را بی پایه و‌اساس توصیف کرد.

واکنش حزب‌الله به اتهامات مربوط به فعالیت‌های امنیتی در اردن

به گزارش تابناک، درکه چهارشنبه شب منتشر شده، آمده استهرگونه ارتباط با پرونده مذکور، از جمله ادعاهای مربوط به مأموریت‌دهی، تأمین مالی، برقراری ارتباطات و طراحیرا تکذیب کرد.

حزب‌الله همچنین از مقام‌های اردنی خواست در برابر کارزارهای سازمان‌یافته برای تخریب وجهه مقاومت لبنان هشیار باشند و اجازه ندهند این اتهامات، حزب‌الله را به‌عنوان عاملی تهدیدکننده امنیت و ثبات کشورهای عربی معرفی کند.

در پایان این بیانیه، حزب‌الله تأکید کرد چنین اقداماتی در تغییر نگاه ملت‌های عربی به مقاومت تأثیری نخواهد داشت و مواضع خود در حمایت از فلسطین و مردم آن به‌ویژه نوار غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی را همچنان حفظ خواهد کرد.

منبع: ایسنا

