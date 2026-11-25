نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: ایران در کنار ما ایستاد و از ما حمایت کرد. ما برای ایران فعالیت نمی‌کنیم، بلکه این ایران است که برای ما تلاش می‌کند و به خاطر ما بار مسئولیت‌ها را بر دوش می‌کشد؛ در مقابل، ما نیز برای استقلال کشورمان هزینه می‌دهیم.

به گزارش تابناک به نقل از المنار،روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه «شرح نهج‌البلاغه» اثر شهید سید هاشم صفی‌الدین گفت: ما بهخود باافتخار می‌کنیم و تأکید داریم که باید در کنار یکدیگر باقی بمانیم.

وی افزود: ایران همان کشوری است که تجاوز را تا سطح کنونی متوقف کرد؛ در حالی که توافق چارچوب هیچ دستاوردی نداشت.

نعیم قاسم تصریح کرد: ایران در کنار ما ایستاد و از ما حمایت کرد. ما برای ایران فعالیت نمی‌کنیم، بلکه این ایران است که برای ما تلاش می‌کند و به خاطر ما بار مسئولیت‌ها را بر دوش می‌کشد؛ در مقابل، ما نیز برای استقلال کشورمان هزینه می‌دهیم.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر اینکه خطر اصلی امروز لبنان دشمن صهیونیستی است، اعلام کرد که مقاومت واکنشی به تهدیدهای این دشمن و ناتوانی دولت در مقابله با آن است و حزب‌الله برای دفاع از موجودیت خود و لبنان آمادگی دارد نهایت فداکاری را انجام دهد.

نعیم قاسم با اشاره به مواضع شهید سید حسن نصرالله گفت: به شما یادآوری می‌کنم که شهید سید حسن نصرالله همواره می‌گفت ما آماده‌ایم مسئولیت و هزینه بیشتری را بپذیریم، اما نمی‌خواهیم دیگر لبنانی‌ها آسیب ببینند. حتی زمانی که گاهی برخی عملیات‌ها را متوقف می‌کردیم، این تصمیم را به خاطر دیگر لبنانی‌ها می‌گرفتیم؛ هرچند برای ما هزینه داشت.

وی افزود: امروز در لبنان تنها یک خطر وجود دارد و آن دشمن اسرائیلی است. مقاومت واکنشی به این مشکل و ناتوانی دولت در مقابله با دشمن است؛ مسئولیتی که اساساً بر عهده دولت قرار دارد.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به تلفات و خسارت‌های جنگ ۲ سال گذشته اظهار کرد: این مقاومت طی ۲ سال بیش از ۱۰ هزار شهید، شامل نیروهای مقاومت، مردان، زنان، کودکان و غیرنظامیان، تقدیم کرده است. افزون بر آن، صدها هزار خانه ویران شده و ۳۰ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند و در کنار آن‌ها اسیرانی وجود دارند.

نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت در دفاع از حاکمیت لبنان گفت: پس از ناکامی دولت در دفاع از حاکمیت کشور، فرار رو به جلو جایز نیست. حاکمیت، وحدت ملی و مقابله با دشمن، صرفاً ترانه و شعار نیستند، بلکه باید در عمل تحقق پیدا کنند.

انتقاد از امتیازدهی دولت لبنان در برابر فشار خارجی



وی با طرح این پرسش که «آیا امتیازدهی‌های رایگان به ویژگی این دوره تبدیل شده است؟» ، افزود: گفتمان استقلال، به‌جای آنکه عامل وحدت باشد، لبنانی‌ها را به‌صورت عمودی دچار شکاف و دو دستگی کرد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: حاکمیت از آزادسازی تمام سرزمین آغاز می‌شود؛ بدون آزادسازی، حاکمیتی وجود ندارد و با وابستگی نیز نمی‌توان از استقلال سخن گفت.

وی با بیان اینکه حزب‌الله هیچ جایگزینی را برای حاکمیت کامل لبنان نمی‌پذیرد، خواستار توقف تجاوز، عقب‌نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی، استقرار ارتش لبنان، آزادی اسیران، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان شد.

نعیم قاسم همچنین گفت: استقلال با وجود قیمومیت آمریکا و اجرای دیکته‌های آن محقق نمی‌شود. قیمومیت آمریکا در صورت تداوم، لبنان را به نابودی خواهد کشاند.

وی با اشاره به ابزارهای دیپلماتیک در اختیار دولت لبنان پرسید: آیا مقام‌های کشور قادر نیستند به شورای امنیت شکایت کنند و با فرستادگان خارجی گفت‌وگو داشته باشند؟

نعیم قاسم در ادامه با اشاره به عملکرد دولت بیان کرد: اگر دولت در تحقق حاکمیت ناتوان است، چگونه می‌تواند از داخل بر مقاومت فشار وارد کند؟

وی افزود که توافق طائف نیز شامل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، استقرار ارتش و برداشتن گام‌های لازم برای تحقق حاکمیت لبنان است.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: مسئولیت دولت، آماده‌سازی ارتش لبنان برای دفاع از سرزمین و رد هرگونه کمک مشروط است.

نعیم قاسم با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: باید از سقوط ترامپ و نتانیاهو در دو ایستگاه انتخاباتی بهره برد. انسان عاقل هنگام سقوط دیگران امتیاز نمی‌دهد.

وی تأکید کرد که هرگونه قطعنامه بین‌المللی جدید باید در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق اکتبر ۲۰۲۴ باشد و افزود: توافق چارچوب، غیرقانونی و مغایر قانون اساسی است.

دبیرکل حزب‌الله در عین حال از باز بودن مسیر تفاهم داخلی خبر داد و گفت: از سوی ما همچنان درِ تفاهم داخلی باز است. ما بر وحدت ملی و حمایت از ارتش لبنان برای ایفای نقش خود تأکید داریم و از صلح داخلی حمایت می‌کنیم؛ این موضوع یکی از اصول اساسی اعتقاد ماست.

وی درباره ۵ جوان بازداشت‌شده در البترون نیز اظهار کرد: این ۵ جوان محکوم نیستند؛ آن‌ها در کشور خودشان در حال رفت‌وآمد بودند و هیچ مدرکی برای محکومیتشان وجود ندارد. باید فوراً آزاد شوند.

قاسم در ادامه درباره جوانان بازداشت‌شده در ضهرالبیدر گفت که آن‌ها به مقاومت تعلق دارند و در حال انجام وظیفه خود بوده‌اند.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: لبنان متعلق به تمام مؤلفه‌های آن است.

وی با تأکید بر آمادگی این جنبش برای دفاع از خود و لبنان گفت: ما صبر می‌کنیم، اما صبر نیز حدی دارد. هنگامی که احساس کنیم خطر نزدیک می‌شود، برای دفاع از موجودیت خود و موجودیت لبنان آماده‌ایم نهایت فداکاری را انجام دهیم.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: لبنان تجزیه‌پذیر نیست و تقسیم‌بندی طایفه‌ای، سلطه‌جویی یا حذف دیگران را نمی‌پذیرد. لبنان تنها با حضور و مشارکت همه فرزندان و مؤلفه‌های خود می‌تواند در ثبات و آرامش زندگی کند و ما آماده‌ایم ستون و تکیه‌گاه این رویکرد باشیم.