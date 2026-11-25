توافق حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن نخستین گام عملی برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست آیزنکوت به شمار می‌رود.

گام بلند آیزنکوت برای تشکیل کابینه اسرائیل؛ چرخش به سوی حریدی‌ها و اختلاف در اردوگاه مخالفان نتانیاهو

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، تحولات سیاسی اسرائیل در پی انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر، وارد مرحله حساسی شده و گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» که مأمور تشکیل کابینه شده، در حالی برای ایجاد ائتلافی جدید تلاش می‌کند که نه‌تنها با موانع جدی در دستیابی به اکثریت پارلمانی روبروست.

اختلافات در اردوگاه مخالفان بنیامین نتانیاهو نیز روند مذاکرات را پیچیده کرده است. توافق اخیر آیزنکوت با آویگدور لیبرمن، پیشرفت مذاکرات با احزاب حریدی و مواضع منصور عباس، رئیس حزب عربی «رعم» ، سه محور اصلی تحولات روزهای اخیر را تشکیل می‌دهند.

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بر اساس نتایج انتخابات، ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو شامل احزاب لیکود، راست افراطی و جریان‌های مذهبی حریدی ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده است.

در مقابل، جریان مخالف نتانیاهو به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی دارد و ۱۹ کرسی دیگر نیز در اختیار احزاب عربی قرار گرفته است. به این ترتیب، هیچ‌یک از دو اردوگاه به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند.

در چنین شرایطی، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، هشتم نوامبر مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت واگذار کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان احزاب دارای مجموع ۶۷ کرسی، حمایت خود را از وی برای دریافت مأموریت اعلام کردند؛ هرچند این حمایت لزوماً به معنای تعهد همه این احزاب به حضور در کابینه نیست.

توافق با لیبرمن؛ نخستین گام عملی ائتلاف‌سازی

یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی روزهای اخیر، توافق حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن است که بر اساس آن دو طرف بر سر توافق ائتلافی به تفاهم رسیده‌اند؛ توافقی که نخستین ائتلاف رسمی اعلام شده در روند مذاکرات پس از انتخابات محسوب می‌شود.

“حزب آیزنکوت ۲۱ کرسی و حزب لیبرمن هفت کرسی در کنست دارد. اهمیت این توافق علاوه بر افزایش انسجام ائتلاف مخالفان نتانیاهو، در موضع جدید لیبرمن درباره همکاری با احزاب مذهبی حریدی است”

حزب آیزنکوت ۲۱ کرسی و حزب لیبرمن هفت کرسی در کنست دارد. اهمیت این توافق علاوه بر افزایش انسجام ائتلاف مخالفان نتانیاهو، در موضع جدید لیبرمن درباره همکاری با احزاب مذهبی حریدی است.

لیبرمن که پیش‌تر از مخالفان جدی همکاری با احزاب عربی و حریدی به شمار می‌رفت، اکنون تشکیل دولت با حمایت جریان‌های حریدی را عملی‌ترین مسیر پیش روی مخالفان نتانیاهو می‌داند.

او حتی تأکید کرده است که معتقد است امکان تشکیل دولتی با حمایت هر دو حزب اصلی حریدی وجود دارد.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که هدف کنار زدن نتانیاهو در شرایط کنونی، برای بخشی از مخالفان او بر اختلافات ایدئولوژیک و وعده‌های انتخاباتی اولویت پیدا کرده است.

حریدی‌ها؛ برگ برنده یا مانع جدید؟

در همین راستا، مذاکرات با حزب «یهودیت متحد توراتی» وارد مرحله جدی‌تری شده و در این راستا، «یعقوب آشر» ، نماینده این حزب، پس از ارائه گزارش مذاکرات به خاخام‌های ارشد، مجوز ادامه گفتگوها با جریان مخالف نتانیاهو را دریافت کرده است.

آیزنکوت نیز اعلام کرده که مذاکرات با احزاب حریدی با هدف دستیابی به راه‌حلی درباره خدمت نظامی و تأمین نیازهای امنیتی اسرائیل ادامه دارد.

“موضوع خدمت نظامی حریدی‌ها یکی از مهم‌ترین اختلافات سیاسی در اسرائیل است؛ زیرا احزاب مذهبی خواستار حفظ معافیت‌های گسترده هستند، در حالی که احزاب سکولار و بخشی از جریان‌های مخالف نتانیاهو بر ضرورت مشارکت عمومی در خدمت نظامی تأکید دارند”

موضوع خدمت نظامی حریدی‌ها یکی از مهم‌ترین اختلافات سیاسی در اسرائیل است؛ زیرا احزاب مذهبی خواستار حفظ معافیت‌های گسترده هستند، در حالی که احزاب سکولار و بخشی از جریان‌های مخالف نتانیاهو بر ضرورت مشارکت عمومی در خدمت نظامی تأکید دارند.

با این حال، هنوز توافق نهایی برای پیوستن احزاب حریدی به کابینه اعلام نشده است. حزب شاس نیز همچنان به نتانیاهو نزدیک‌تر است و مشخص نیست حاضر به عبور از ائتلاف سنتی خود شود یا خیر.

منصور عباس: دولت آیزنکوت تشکیل خواهد شد

در سوی دیگر، منصور عباس، رئیس حزب «رعم» ، نیز از تحولات اخیر حمایت کرده است.

او در گفتگوهای غیرعلنی، نسبت به موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه ابراز اطمینان کرده و گفته است که هنوز شرایط به نقطه بدون بازگشت نرسیده است.

عباس در واکنش به مواضع لیبرمن و دیدار نفتالی بنت با نتانیاهو اعلام کرده که این تحولات موجب نگرانی او نشده و معتقد است دولت به ریاست آیزنکوت تشکیل خواهد شد.

“احزاب عربی با در اختیار داشتن ۱۹ کرسی می‌توانند در صورت شکست مذاکرات با حریدی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت اقلیت ایفا کنند”

باید توجه داشت احزاب عربی با در اختیار داشتن ۱۹ کرسی می‌توانند در صورت شکست مذاکرات با حریدی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت اقلیت ایفا کنند.

از سوی دیگر، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، اعلام کرده است که مانع تشکیل ائتلاف با احزاب حریدی نخواهد شد، اما با دولتی که به بقای نتانیاهو منجر شود، مخالفت می‌کند.

با این حال، همین اختلافات به تعلیق مذاکرات حزب دموکرات‌ها با آیزنکوت منجر شده است. گولان از پیشرفت گفتگوهای آیزنکوت با لیکود برای تشکیل دولت وحدت ملی و بن‌بست در مسیر تشکیل دولت تغییر انتقاد کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که مخالفان نتانیاهو هنوز درباره شرکای سیاسی آینده خود به توافق نرسیده‌اند.

ایران؛ اختلاف امنیتی در سایه رقابت سیاسی

همزمان با مذاکرات تشکیل کابینه، موضوع ایران نیز به یکی از محورهای اختلاف میان رهبران سیاسی اسرائیل تبدیل شده است.

آویگدور لیبرمن روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر اعلام کرد که از نظر اطلاعاتی و عملیاتی، هیچ توجیهی برای حمله مستقل و فوری اسرائیل به ایران وجود ندارد.

او در واکنش به ادعاهای اخیر مقام‌های اسرائیلی درباره در اختیار داشتن یا تلاش ایران برای دستیابی به سلاح شیمیایی، این اظهارات را جدی دانست، اما تأکید کرد که چنین ادعاهایی به تنهایی مبنای اطلاعاتی و عملیاتی لازم برای حمله فوری را فراهم نمی‌کند.

لیبرمن همچنین انگیزه‌های دولت موقت نتانیاهو را زیر سؤال برد و نسبت به سیاسی شدن موضوع تهدید ایران هشدار داد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که او به تازگی ریاست کمیته امور خارجی و دفاع کنست را بر عهده گرفته و به اطلاعات امنیتی بیشتری دسترسی دارد.

از سوی دیگر، آیزنکوت نیز بر ضرورت پرهیز از شتاب زدگی در قبال ایران تأکید کرده است.

سه سناریو برای آینده سیاسی اسرائیل

در مجموع، سه مسیر اصلی پیش روی آیزنکوت قرار دارد: نخست، تشکیل دولت با حمایت احزاب حریدی؛ دوم، تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت لیکود و بدون نتانیاهو؛ و سوم، تشکیل دولت اقلیت با اتکا به حمایت احزاب عربی.

آیزنکوت تا ششم دسامبر برای تشکیل کابینه فرصت دارد و می‌تواند در صورت نیاز درخواست تمدید ۱۴ روزه کند. در صورت شکست او، نتانیاهو فرصت دیگری برای تشکیل دولت خواهد داشت و ناکامی هر دو طرف می‌تواند اسرائیل را به سمت انتخابات زودهنگام سوق دهد.