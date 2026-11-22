تابناک گزارش میدهد
آغاز رسمی «کریدور ترامپ» با اعلام نخست وزیر ارمنستان؛ سهم «صفر» ایران از زنگزور
اعلام آغاز رسمی پروژه «مسیر ترامپ» از سوی نخستوزیر ارمنستان، در حالی است که ایران سهمی از معادلات جدید قفقاز جنوبی ندارد.
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اظهارات اخیر نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان درباره آغاز رسمی پروژه «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» (TRIPP ، نشانهای از ورود توافق واشنگتن به مرحله اجرایی است.
پاشینیان در جریان گفتوگو با رو لبردیان، معاون رئیس شرکت انویدیا، اعلام کرد که ارمنستان قصد دارد بهصورت رسمی آغاز این پروژه را اعلام کند.
او همچنین از برنامه ایروان برای اتصال شبکه برق این کشور به جمهوری آذربایجان و ترکیه خبر داد؛ موضوعی که ابعاد پروژه را فراتر از ایجاد یک مسیر حملونقل و ترانزیتی نشان میدهد.
به گفته نخستوزیر ارمنستان، این کشور هماکنون از طریق شبکه برق به گرجستان و ایران متصل است و در حال سرمایهگذاری برای افزایش کارآمدی انتقال برق است.
با این حال، نکته قابل تأمل آن است که در چشمانداز جدید ایروان، توسعه ارتباطات انرژی با ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده است؛ دو کشوری که تا پیش از این، به دلایل سیاسی و امنیتی، روابط ارمنستان با آنها با محدودیتهای جدی مواجه بود.
پروژهای فراتر از یک کریدور حملونقلی
پروژه TRIPP در چارچوب توافقی شکل گرفت که ۸ اوت ۲۰۲۵ در واشنگتن و با حضور دونالد ترامپ، «الهام علیاف» رئیس جمهور آذربایجان و «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان اعلام شد.
بر اساس این توافق، ارتباط زمینی میان جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق استان سیونیک ارمنستان برقرار خواهد شد.
این مسیر علاوه بر جاده و راهآهن، ظرفیت ایجاد خطوط انتقال انرژی، ارتباطات مخابراتی و زیرساختهای اقتصادی را نیز دارد.
اهمیت این پروژه برای آمریکا صرفاً اقتصادی نیست و واشنگتن با ورود مستقیم به معادلات ارتباطی قفقاز جنوبی، عملاً در حال تثبیت جایگاه خود در منطقهای است که طی دهههای گذشته روسیه بازیگر اصلی آن محسوب میشد.
از سوی دیگر، ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز با اتصال مستقیمتر به یکدیگر، میتوانند ظرفیتهای ترانزیتی و اقتصادی خود را افزایش دهند.
تحولات هفتههای اخیر نیز نشان میدهد که این توافق از مرحله اعلام سیاسی عبور کرده است. در هفتم نوامبر ۲۰۲۶، آمریکا، ارمنستان و جمهوری آذربایجان گروههای فنی سهجانبهای را برای پیشبرد پروژه تشکیل دادند.
نخستین گروهها بر حملونقل و انتقال برق متمرکز هستند. همچنین پارلمان ارمنستان در اکتبر توافق چارچوب همکاری با آمریکا را تصویب کرد.
بر اساس ساختار اعلامشده، شرکت توسعهدهنده پروژه برای ۴۹ سال با سهم ۷۴ درصدی آمریکا و ۲۶ درصدی ارمنستان فعالیت خواهد کرد.
این موضوع نشان میدهد که واشنگتن نهتنها در سطح سیاسی، بلکه در ساختار اقتصادی و مدیریتی این طرح نیز حضور پررنگی خواهد داشت.
ایران؛ همسایه متصل، اما غایب از معادله جدید
اما در این میان، جایگاه ایران قابل تأمل است. پاشینیان در اظهارات خود از اتصال شبکه برق ارمنستان به ایران و گرجستان نام برد، اما وقتی از برنامههای توسعهای جدید سخن گفت، ترکیه و جمهوری آذربایجان را بهعنوان مقاصد اتصال بعدی شبکه برق ارمنستان معرفی کرد.
به بیان دیگر، ایران در وضع موجود یکی از طرفهای ارتباط انرژی ارمنستان است، اما در طراحی و مدیریت پروژه جدید TRIPP جایگاهی ندارد.
اتصال موجود برق میان ایران و ارمنستان، بهخودیخود به معنای مشارکت تهران در پروژه جدید یا برخورداری از منافع اقتصادی آن نیست.
در حالی که آمریکا، ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین جزئیات اجرایی، حملونقل و انتقال برق سازوکار مشترک تشکیل دادهاند، نام ایران در این ساختار سهجانبه دیده نمیشود.
از سوی دیگر، اتصال شبکههای برق ارمنستان به ترکیه و جمهوری آذربایجان میتواند به شکلگیری یک شبکه منطقهای جدید منجر شود که در آن، ظرفیت مبادلات انرژی میان سه کشور افزایش مییابد.
چنین وضعیتی میتواند فرصتهای اقتصادی و نقش ترانزیتی ایران را در آینده تحت فشار قرار دهد؛ بهویژه اگر زیرساختهای جدید بدون مشارکت تهران توسعه پیدا کنند.
تغییر موازنه به زیان موقعیت ترانزیتی ایران؟
یکی از نگرانیهای اصلی تهران، کاهش اهمیت مسیرهای ارتباطی ایران در صورت تکمیل پروژههای جایگزین در قفقاز جنوبی است.
ایران طی سالهای گذشته به دلیل بسته بودن مرزهای زمینی ارمنستان با ترکیه و جمهوری آذربایجان، از موقعیت مهمی برای ارتباط با نخجوان و انتقال کالا میان جمهوری آذربایجان و ترکیه برخوردار بود. اکنون با ایجاد مسیر مستقیم از خاک ارمنستان، بخشی از این مزیت جغرافیایی ممکن است تضعیف شود.
البته نباید تصور کرد که با اجرای TRIPP ، تمام ظرفیت ترانزیتی ایران از بین خواهد رفت. مسیرهای ایران همچنان برای ارتباط با خلیج فارس، دریای عمان و شبکه حملونقل شمال ـ جنوب اهمیت دارند.
اما مسئله اصلی این است که رقبای منطقهای ایران در حال ایجاد زیرساختهایی هستند که بدون نیاز به عبور از خاک ایران، امکان اتصال مستقیمتر به یکدیگر را فراهم میکنند.
در واقع، ایران در این پروژه نه سهامدار است، نه در ساختار تصمیمگیری حضور دارد و نه تاکنون سهم مشخصی از منافع اقتصادی و ترانزیتی آن برای تهران تعریف شده است.
حتی در بخش انتقال برق نیز اگرچه ارتباط موجود ایران و ارمنستان پابرجاست، برنامه اعلامشده ایروان برای توسعه شبکه با ترکیه و جمهوری آذربایجان، بدون اشاره به مشارکت ایران پیش میرود.
مرکز مطالعات کارنگی نیز پیشتر در بررسی پیامدهای ژئوپلیتیکی TRIPP تأکید کرده بود که یکی از نگرانیهای ایران، کاهش اهمیت مسیرهای ارتباطی خود با نخجوان و قفقاز جنوبی است؛ موضوعی که میتواند بر درآمدهای ترانزیتی و اهرمهای ژئوپلیتیکی تهران اثر بگذارد.
ایران چه چیزی به دست آورد؟
واقعیت این است که در معادله جدید قفقاز جنوبی، دستکم تا این مرحله، ایران دستاورد مشخصی از پروژه TRIPP نداشته است. در حالی که آمریکا با سهم ۷۴ درصدی در شرکت توسعهدهنده پروژه، ارمنستان با سهم ۲۶ درصدی و جمهوری آذربایجان با مشارکت مستقیم در مذاکرات فنی و زیرساختی، هرکدام جایگاهی در این معادله دارند، ایران صرفاً از بیرون نظارهگر روندی است که میتواند بر منافع بلندمدت آن تأثیر بگذارد.
این وضعیت بیش از هر چیز ضرورت بازنگری در دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی ایران در قفقاز جنوبی را نشان میدهد. تهران نمیتواند صرفاً با تأکید بر موقعیت جغرافیایی خود، انتظار داشته باشد که کشورهای منطقه برای استفاده از ظرفیتهای ایران صف بکشند.
در شرایطی که رقبای منطقهای با سرمایهگذاری، توافقهای چندجانبه و ایجاد زیرساختهای مشترک در حال تغییر نقشه ارتباطی منطقه هستند، ایران نیز باید برای حضور مؤثر در طرحهای اقتصادی و انرژی منطقه ابتکار عمل داشته باشد.
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نظرات بینندگان
ای کاش نظرات غیر قابل انتشار، قابل روءیت بود!
اگر نظر بدهیم منتشر می کنید؟
نه منتشر نخواهند کرد
در همین حد آره
به هر کدوم از این کشورها نگاه کنید می بینید از قبال ایران خیلی خوردند (ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان، امارات ، قطر)
ولی همه از پشت به ایران خنجر زدند . چرا ریشه یابی نمی کنید چرا؟
اونا اصلا مقصر نیستند ، تمام بدبختی ها از سوی خودمان است
در معادلات اقتصادی منطقه و بین الملل هر کس به فکر تامین منافع خود است. کسی به ایران خنجر نزده. جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور توانمند و ثروتمند کاملا منطقی است.
الان بهترین زمان برای اعلام از جلوگیری از مشارکت آمریکا در این پروژه است
ارمنستان در بن بست جغرافیایی است . سرانه درامد هر ارمنی طی این چند سال به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده . ایران اهرم قدرتمندی برای تاثیر گذاری بر این روند ندارد . همه کشورها به دنبال منافع خودشون هستن .
مجلس تصویب کند منطقه ای که رضا شاه اهدا کرده به ترکیه باید برگردانده شود.کوه آرارات اونوقت دست ترکیه کوتاه میشه از آذربایجان.
قراردادها با تغیر دولتها و حکومت ها در هر کشور قابلیت لغو ندارد .
باشه، اونا هم منتظر تصویب مجلسن!!!!
فاصله ها حریف خاطره ها نخواهند شد .
باید خودمون استان سیونیک رو بگیریم و مشکل رو حل کنیم. این مناطق منعلق به ایران بوده و باید دوباره ضمیمه خاک ایران بشه.
تو شرایط تحریم و محاصره اقتصادی که دیگه غلط بیشتری بر علیه ما نمی کنند. باید ما هم مثل روسیه زمین های خودمون رو دوباره پس بگیریم.
این گند کاری متعلق به زمانی است که سید عباس موسوی سفیر ایران در باکو بود .
حالا ، حالا ها باید هزینه حضور افراد غیر متخصص در مناصب حساس را متحمل شد .
نه اقای پزشکیان گفت مهم نیس این کوریدورا. فقط خاموش کردن لامپای اتاقش مهمه
از نظر بعضیا مشکلات ۲۰ سال پیش هم تقصیر پزشکیانه
ایران از نظر راهبردی کشور تنهایی است و چنین کشوری می بایست بازدارندگی هسته ای داشته باشه. وقتی همسایگان ایران همه نوکر آمریکا هستند. یا شده انذ. اهمیت این موضوع بیشتر هم می شود.
کثیفتر از این الهام علیاف من تاحالا ندیدم. از روبه بو هم به ایران خنجر میزنه
توسط نخست وزیر ارمنستان اعلام شد تو به علیف میتوپی؟ چرا اینطوری هستید شماها؟
بعد از جنگ ، انشاالله باید کلک الهام رو بکنیم
توسط ارمنستان اعلام شد حرصت باعث شده متن رو خوب نخونی
آرام ، آرام باش
آقا این مسائل اصلا مهم نیست مهم اینه که ما آمریکارو شکست دادییم
به کسی نمیشه خرده گرفت . هر کشوری به فراخور زمان دنبال شکار موقعیت ها و فرصت هاست .
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