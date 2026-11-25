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تصویر اعلامیه مراسم ختم غلامرضا نیکخواه
تصویر اعلامیه مراسم ختم غلامرضا نیکخواه در روز شنبه هفتم آذرماه منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ تصویر اعلامیه مراسم ختم غلامرضا نیکخواه در روز شنبه هفتم آذرماه منتشر شد. غلامرضا نیکخواه ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در مراسم درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت.
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