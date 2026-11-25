به گزارش تابناک؛ تصویر اعلامیه مراسم ختم غلامرضا نیکخواه در روز شنبه هفتم آذرماه منتشر شد. غلامرضا نیکخواه ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در مراسم درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت.



