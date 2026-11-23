غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.

به گزارش تابناک؛ غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که در سال‌های اخیر در آثار کمدی و رئالیتی شوهای مختلف حضور داشت امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.