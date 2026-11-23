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غلامرضا نیکخواه درگذشت
غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گزارش تابناک؛ غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که در سالهای اخیر در آثار کمدی و رئالیتی شوهای مختلف حضور داشت امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.
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نظرات بینندگان
هنر کشور در شوک
روحش شاد خیلی حیف شد
خدارحمتش کنه بازیگر خوب با طنز مختص خودش بود
خدا رحمتش کنه
خداوند مرحوم نیکخواه را بیامرزد.
یادش همیشه گرامی
خداوند رحمتش کند
آمد خنداندو رفت....
روزگاری چنان بودم که تو اکنون هستی
خود را برای مرگ آماده کن و به دنبالم بیا
نوشته روی یک سنگ قبر در کانادا
ظرف شیرینی داره یکی یکی داره کم میشه .
آخی روح و روانش شاد یادش جاودان
درسته. آهان. صحیح. بله
روحت شاد جناب آقای نیکخواه عزیز چقدر با سریالهات مردم رو خندوندی و با رفتنت اشک مردم رو جاری کردی
روحش شاد و یادش گرامی باد.
حیف از این مرد که رفت. خدا رحمتش کنه.
به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم واقعا انسان دوست داشتنی بودند خدا رحمت کند
بدترین خبر امروز
خدايا همين پارسال رپ كرده بود ميخنديد
نهههه باورم نميشه
سرحال بود ك
خداوند رحمتش کنه
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