غلامرضا نیکخواه، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در ۷۸ سالگی بر اثر سکته درگذشت. او که فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۵ و با حضور در تئاتر در زادگاهش بوشهر آغاز کرده بود، طی چند دهه فعالیت در عرصه بازیگری، در آثار پرمخاطبی همچون «مرد هزارچهره» ، «مرد دوهزارچهره» ، «بزنگاه» و «قهوه تلخ» نقش‌آفرینی کرد و به یکی از چهره‌های آشنای کمدی تلویزیون ایران تبدیل شد.

از تئاتر بوشهر تا «مرد هزارچهره» و «جوکر» ؛ روایت زندگی و کارنامه غلامرضا نیکخواه

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ غلامرضا نیکخواه از بازیگرانی بود که مسیر رسیدن به شهرت را نه از راه حضور ناگهانی در سینما، بلکه با سال‌ها تجربه در تئاتر و تلویزیون طی کرد. او متولد اول فروردین ۱۳۲۷ در بوشهر بود و علاقه به بازیگری را از سال‌های جوانی دنبال کرد؛ مسیری که سرانجام او را از صحنه‌های تئاتر در جنوب کشور به مجموعه‌های پرمخاطب تلویزیونی و سینمای ایران رساند.

آغاز بازیگری از ۱۸ سالگی؛ نخستین قدم‌ها روی صحنه تئاتر

نیکخواه فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۴۵، زمانی که حدود ۱۸ سال داشت، با بازی در تئاتر و در زادگاهش بوشهر آغاز کرد. این تجربه نخستین گام جدی او در مسیری بود که بیش از شش دهه ادامه یافت.

او دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی بود، اما علاقه به هنر نمایش سبب شد در کنار تحصیلات دانشگاهی، فعالیت بازیگری را نیز دنبال کند.

نخستین تجربه تلویزیونی او در سال ۱۳۶۷ و با ایفای نقشی کوتاه در شبکه دو رقم خورد. با این حال، حضور در مجموعه‌های طنز تلویزیونی در سال‌های بعد بود که نام او را بیش از گذشته به مخاطبان معرفی کرد.

«نوروز ۷۲» و «پرواز ۵۷» ؛ آغاز شناخته‌شدن در تلویزیون

یکی از مقاطع مهم فعالیت حرفه‌ای غلامرضا نیکخواه، حضور در آثار طنز تلویزیونی اوایل دهه هفتاد بود. «نوروز ۷۲» و «پرواز ۵۷» از جمله مجموعه‌هایی بودند که او را در معرض توجه مخاطبان بیشتری قرار دادند.

در ادامه، همکاری با چهره‌های مطرح طنز تلویزیون و حضور در مجموعه‌های مختلف، مسیر حرفه‌ای او را تثبیت کرد. نیکخواه که پیش‌تر تجربه بازی در آثار جدی را نیز داشت، به‌تدریج در نقش‌های کمدی شناخته شد و توانایی خود را در اجرای شخصیت‌های متفاوت به نمایش گذاشت.

همکاری با مهران مدیری؛ از «جنگ ۷۷» تا «مرد هزارچهره»

بخش مهمی از خاطرات تلویزیونی مخاطبان از غلامرضا نیکخواه با همکاری‌های او در آثار مهران مدیری گره خورده است.

او در مجموعه‌هایی همچون «جنگ ۷۷» ، «مرد هزارچهره» ، «مرد دوهزارچهره» ، «قهوه تلخ» ، «ویلای من» ، «شوخی کردم» و «عطسه» حضور داشت.

«مرد هزارچهره» در سال ۱۳۸۷ یکی از آثار مهم کارنامه او بود. همکاری با مهران مدیری و حضور در مجموعه‌ای که با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد، جایگاه نیکخواه را در میان بازیگران شناخته‌شده طنز تلویزیونی تقویت کرد.

او در همین سال در مجموعه «بزنگاه» به کارگردانی رضا عطاران نیز ایفای نقش کرد؛ مجموعه‌ای که از آثار پرمخاطب تلویزیون در آن دوره به شمار می‌رود.

از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی کارنامه او می‌توان به «زیر آسمان شهر» ، «راه در رو» ، «نقطه سر خط» ، «روزهای بد، به‌در» ، «در حاشیه» ، «آقا و خانم سنگی» ، «قرعه» ، «پنچری» ، «راه و بیراه» ، «دنگ و فنگ روزگار» ، «میانبر» و «چای نت» اشاره کرد.

ورود به سینما با فیلم داریوش مهرجویی

نیکخواه در کنار فعالیت‌های تلویزیونی، تجربه حضور در سینما را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. نخستین تجربه سینمایی او در سال ۱۳۸۸ با فیلم «طهران تهران» به کارگردانی داریوش مهرجویی رقم خورد.

پس از آن، در فیلم‌های متعددی حضور یافت و به‌ویژه در آثار کمدی سینمای ایران نقش‌آفرینی کرد.

از جمله آثار سینمایی او می‌توان به این فیلم‌ها اشاره کرد:

طهران تهران

آینه بغل

رحمان ۱۴۰۰

فسیل

بخارست

قیف

هتل

خانوم والده

آقای زالو

قسطنطنیه

جزایر قناری

آنتیک

حضور در فیلم‌هایی مانند «آینه بغل» ، «رحمان ۱۴۰۰» ، «فسیل» ، «بخارست» و «هتل» باعث شد مخاطبان سینما نیز با چهره و سبک بازی او ارتباط برقرار کنند.

شبکه نمایش خانگی؛ از «قهوه تلخ» تا «نیسان آبی» و «جوکر»

با گسترش شبکه نمایش خانگی، غلامرضا نیکخواه نیز فعالیت خود را در این عرصه ادامه داد. او در مجموعه‌هایی حضور پیدا کرد که برخی از آنها از آثار پرمخاطب این رسانه بودند.

«قهوه تلخ» ، «ویلای من» ، «شوخی کردم» ، «عطسه» ، «ساخت ایران ۳» ، «نیسان آبی» ، «نیسان آبی ۲» ، «جیران» ، «آفتاب‌پرست» ، «سیاه‌چاله» و «اکازیون» از جمله آثار او در شبکه نمایش خانگی هستند.

او همچنین با حضور در برنامه‌های «جوکر» ، «جوکر ۲» و «اسکار» در قالبی متفاوت از بازیگری داستانی مقابل دوربین رفت و بار دیگر توانایی خود را در ایجاد موقعیت‌های طنز نشان داد.

حضور در مجموعه تاریخی «جیران» نیز تجربه‌ای متفاوت در کارنامه او بود؛ تجربه‌ای که نشان می‌داد فعالیت هنری نیکخواه تنها به نقش‌های کمدی محدود نبوده است.

بازیگری که از نقش‌های جدی به چهره‌ای شناخته‌شده در طنز رسید

یکی از ویژگی‌های مسیر هنری غلامرضا نیکخواه، تغییر تدریجی فضای نقش‌آفرینی او بود. او کار خود را با تئاتر آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی فعالیت، تجربه حضور در آثار جدی را داشت، اما به‌مرور با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های کمدی به چهره‌ای آشنا برای مخاطبان تلویزیون تبدیل شد.

توانایی در اجرای نقش‌های مکمل، استفاده از لحن و بیان خاص و حضور مؤثر در موقعیت‌های طنز از ویژگی‌هایی بود که در بسیاری از آثار او دیده می‌شد.

نیکخواه از جمله بازیگرانی بود که گاهی با حضور کوتاه در یک مجموعه یا فیلم، به شخصیت داستان رنگ و هویت می‌داد؛ ویژگی‌ای که در آثار متعدد او قابل مشاهده است.

کارنامه‌ای بیش از شش دهه‌ای

مرور زندگی هنری غلامرضا نیکخواه نشان می‌دهد که او از سال ۱۳۴۵ تا سال‌های اخیر، دوره‌های مختلفی از فعالیت نمایشی و تصویری را تجربه کرد؛ از تئاتر در بوشهر و نخستین تجربه‌های تلویزیونی تا همکاری با کارگردانان مطرح سینما و تلویزیون و حضور در تولیدات شبکه نمایش خانگی.

او در طول این مسیر با نسل‌های مختلف بازیگران و کارگردانان همکاری کرد و در آثار متنوعی حضور یافت؛ از مجموعه‌های خاطره‌انگیز دهه هفتاد تا فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های سرگرمی سال‌های اخیر.

درگذشت غلامرضا نیکخواه، پایان مسیر هنری بازیگری است که بخش قابل توجهی از زندگی خود را به هنر نمایش و بازیگری اختصاص داد؛ هنرمندی که نامش برای بسیاری از مخاطبان با لحظات طنز تلویزیون و شخصیت‌های به‌یادماندنی آثار مهران مدیری و دیگر کارگردانان گره خورده است.

یاد و خاطره او در آثار سینمایی و تلویزیونی‌اش باقی خواهد ماند